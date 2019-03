Una lettera per salvare i ponti storici: De Pasquale scrive alla Regione

Il sindaco di Carrara in vista della conferenza dei servizi: «Preserviamo il nostro patrimonio storico-culturale»

Carrara - “In vista della conferenza dei servizi della prossima settimana ed entro i termini previsti dalla norma, l’amministrazione comunale ha presentato le prime osservazioni in merito al progetto della Regione Toscana che riguarda gli interventi di abbattimento degli attraversamenti sul Carrione (i cosiddetti ponti storici, ndr) in centro città con l’obiettivo di tutelare da un lato il patrimonio storico/culturale di Carrara e dall’altro le esigenze delle attività produttive interessate”.



Lo spiega il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale rendendo pubblici i contenuti del vertice che si è tenuto settimana scorsa con l’assessore all’urbanistica Maurizio Bruschi, quello ai lavori pubblici Andrea Raggi e il dirigente del settore urbanistica. La missiva, è indirizzata alla Regione Toscana, con i contributi che saranno illustrati sotto forma di osservazioni la prossima settimana, in occasione della conferenza dei servizi che si terrà al Genio civile per acquisire i pareri sul progetto di abbattimento delle passerelle sul Carrione situate in centro città.



Nel documento messo a punto da piazza Due Giugno si evidenzia l’importanza storico-culturale del ponte di Groppoli e la necessità di conservarlo; un ragionamento analogo viene fatto per l’attraversamento della ex Marmifera a San Martino, che ancora conserva i binari originali dell’infrastruttura e al ponte ex Walton, quello che da accesso al polo artistico e artigianale di San Martino, in cui si evidenzia anche la necessità di garantire comunque una viabilità a supporto di quelle attività.



“Abbiamo messo nero su bianco le obiezioni che più di una volta avevamo già rappresentato ai responsabili del progetto della Regione Toscana. Il documento inviato giovedì dal settore urbanistica sarà alla base delle osservazioni che il Comune presenterà in sede di Conferenza dei Servizi. Garantire la sicurezza dei cittadini è senza dubbio la priorità di tutti ma siamo convinti che oggi ci siano le tecnologie per preservare contestualmente, il patrimonio storico culturale della nostra città anche a costo di uno sforzo economico in più” ha dichiarato il primo cittadino.