Tumori record, a Carrara inizia l´iter per l´istituzione del Registro

Del Nero (M5s): «Il nostro è un territorio ha un disperato bisogno di politiche volte a garantire lo stato di salute dei suoi cittadini»

Carrara - M5S: inizia il lavoro in Commissione per l’istituzione del Registro Tumori



Iniziata la discussione in Commissione I – Politiche per la Salute, della richiesta ad Asl di istituire un registro tumori certificato Airtum - Associazione Italiana Registri Tumori. Il Movimento 5 Stelle continua così la battaglia, iniziata nella passata legislatura, per chiedere l’istituzione presso ASL di un Registro Tumori, avviando la discussione nella Commissione I - “Politiche per la Salute” presieduta da Elisa Serponi.



“Come ha evidenziato lo studio “Sentieri” coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità – dichiara Elisa Serponi, presidente della Commissione I – sono in forte crescita i casi di tumore, anche infantili, e si sono sviluppate nuove tipologie tumorali, pertanto riteniamo utile costruire un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica per la nostra città.”



“Considerando – prosegue - che nel 2010 la nostra provincia è balzata al secondo posto in tutta la regione Toscana per tasso di mortalità da tumore, troviamo doverosa l’istituzione del Registro Tumori, nel pieno rispetto della legge 221/2012 che stabilisce come i registri di mortalità e tumori siano finalizzati alla raccolta dei dati per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute. Una legge che dispone inoltre come la tenuta e l’aggiornamento di detti registri rientrino tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.”



“Il Registro Tumori – conclude Serponi - è un servizio adibito alla raccolta, all’archiviazione, all’analisi e all’interpretazione dei dati sulle persone affette da tumore, raccogliendo informazioni complete su tutti i nuovi casi che insorgono in città. Il nostro territorio”



Il Registro ha, quindi, lo scopo di:

- descrivere la situazione del cancro in varie popolazioni

- monitorare l’andamento dei tumori nel tempo

- indirizzare la pianificazione e la valutazione dei programmi di prevenzione del cancro

- aiutare a decidere l’allocazione delle risorse sanitarie

- promuovere la ricerca epidemiologica e clinica

- orientare le scelte amministrative che migliorino la salute dei cittadini



“Non possiamo che auspicare – conclude Daniele Del Nero, capogruppo del M5S in Consiglio Comunale – una veloce istituzione di questo servizio: il nostro è un territorio che ha un disperato bisogno di politiche volte a garantire lo stato di salute dei suoi cittadini, migliorando la città in cui vivono e intervenendo, in via prioritaria, sulle cause che ci portano a essere nei primi posti in tutta la Toscana per tasso di incidenza tumorale e di mortalità da tumore”.



(foto: repertorio)