Trent´anni dalla scomparsa di Sandro Pertini, fiori per lui dai socialisti

Carrara - Come ogni anno dal 2010, quando fu eretto il monumento a Marina di Carrara, anche ieri, lunedì 24 febbraio, i Socialisti di Carrara hanno reso omaggio al Presidente più amato, deponendo un mazzo di garofani rossi ai piedi della stele che ricorda Sandro Pertini in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa.



Il segretario comunale del Psi, Leonardo Buselli, ha aperto il proprio intervento rivolgendo un augurio di pronta guarigione ad Angelo Zubbani, al quale tutti i compagni si stringono in un abbraccio affettuoso. Ha ricordato quindi la forza e l'attualità del pensiero di Sandro Pertini, che deve diventare uno stimolo per tutti di fronte alle sfide che il paese deve affrontare in un momento difficile della sua storia.



«Libertà, giustizia sociale, uguaglianza, solidarietà, democrazia, sono valori che Pertini coltivò per tutta la vita, dalla lotta antifascista fino ai vertici delle istituzioni repubblicane. La sua eredità, politica e morale - ha concluso Buselli, è viva nell'azione politica del Psi che intende restare protagonista nella vita politica italiana».