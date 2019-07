Stadio, in consiglio la discussione sulla gestione dello spazio nei prossimi 30 anni

Carrara - La bozza di concessione dello Stadio dei marmi torna oggi in Consiglio comunale a Carrara. La proposta di Piazza 2 Giugno prevede, lo ricordiamo, 30 anni di gestione dell’impianto di piazza Vittorio Veneto con un contributo annuale di 125 mila euro da parte del Comune. Il valore complessivo è pari a 10 milioni e 500 mila euro. La pubblicazione del bando, secondo le recenti dichiarazioni dell’assessore ai lavori pubblici con delega allo sport Andrea Raggi, dovrebbe avvenire a stretto giro dopo il passaggio in Consiglio comunale. Una settimana dopo partirà la gara.



La durata è ancora da determinare, ma si parla di mesi. Il vincitore dovrà garantire alla Carrarese il diritto di allenarsi al “Dei marmi” e disputarvi tutte le partite casalinghe. Sarà inoltre tenuto a farsi carico non solo della manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni onere necessario all’esercizio dell’impianto, ma soprattutto dei lavori necessari per l’adeguamento normativo dello stadio, delle opere necessarie a conseguire certificati ed abilitazioni di ogni sorta (e in particolare i lavori ulteriormente richiesta dalla lega di appartenenza per poter ottenere l’iscrizione al campionato) nonché ulteriori eventuali lavori anche di restyling.

Il concessionario avrà facoltà di organizzare anche attivita` commerciali (alimentari e non alimentari) nonche´ attivita` di bar, ristorazione, benessere psico/fisico, ricreative, culturali e del tempo libero. Sarà suo compito acquisire autonomamente le licenze, autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività. Il fatto che si parli di licenze e non di varianti urbanistiche fa supporre che l’amministrazione non pensi a un aumento della volumetria dell’impianto; difficile dunque che il vincitore possa pensare a un ampliamento dello stadio per ospitarvi attività commerciali. Così come la durata appena trentennale della concessione rende difficile l’ipotesi di un investimento in tal senso, che potrebbe risultare troppo oneroso per il gestore.





IRENE RUBINO