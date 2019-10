Serponi: «Vogliamo una `terza via` per il Monoblocco»

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo dalla presidente della Commissione Sanità del Comune di Carrara, Elisa Serponi.



Viste le dichiarazioni del Comitato Primo Soccorso e Urgenze sulla politica sanitaria della nostra amministrazione, corre l’obbligo di fare alcune precisazioni.



Per quanto riguarda il futuro del Monoblocco, il sindaco sta gestendo con correttezza e lucidità una situazione delicatissima: come lui stesso ha spiegato, le informazioni tecniche sulla situazione dell’edificio sono arrivate col contagocce nel corso di mesi. Per questo, chiarito fin da subito con l’azienda sanitaria che la priorità dell’amministrazione era quella di mantenere e potenziare i servizi presenti in città, il primo cittadino ha chiesto approfondimenti tecnici sulle ipotesi progettuali.



In attesa di questi studi, che secondo gli impegni dell’azienda arriveranno a stretto giro, il sindaco ha avanzato la proposta della cosiddetta “terza via”, ovvero la ristrutturazione del Monoblocco e contestualmente la costruzione di un polo chirurgico da annettere all’ex ospedale per non perdere le sale operatorie durante gli interventi di adeguamento. Una soluzione che, nell’ultimo incontro con l’assessore regionale alla Sanità dello scorso 4 ottobre, il primo cittadino ha chiesto venisse approfondita dai tecnici alla stregua di quelle già messe sul tavolo dall’azienda sanitaria. Come ha detto il sindaco, anche per noi, la terza via è quella che meglio garantisce la permanenza dei servizi in città, a iniziare dall’attività della chirurgia ambulatoriale, e il potenziamento dell’offerta, nell’ottica di una politica sanitaria lungimirante in cui Carrara sia complementare all’Ospedale per acuti.



Per quanto riguarda poi gli impegni sanciti dal Consiglio Comunale dell’ottobre 2016 dove erano stati messi nero su bianco i servizi da attivare a Carrara, secondo il Pal 2011-13, l’amministrazione non se n’è affatto dimenticata. Lo dimostrano le continue richieste di attuazione del Pal rivolte all’Azienda Sanitaria Usl Toscana Nord Ovest e all’assessorato regionale alla Sanità dal sindaco. Ricordiamo infine che a dar seguito agli impegni di quel Consiglio Comunale non può certo essere l’amministrazione: il primo cittadino può e deve, come sta facendo, chiederne il rispetto ma l’attivazione e il trasferimento dei servizi sono in capo all’azienda sanitaria.