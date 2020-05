Sanità, Pd difende l´operato della Regione contro le dichiarazioni di Bernardi

Carrara - "L’ondivago consigliere Bernardi, nella sua affannosa e quotidiana ricerca di visibilità politica, accusa il presidente Rossi, di aver gestito la sanità in maniera, a suo dire, “fallimentare” e soprattutto di aver deciso di istituire posti letto di cure intermedie al quinto piano del nostro monoblocco. Tra le varie bugie scritte nell’ennesimo comunicato di Bernardi - secondo la commissione sanità del Partito Democratico di Carrara - emerge un dato ormai inquietante: l’assenza di memoria".



"Bernardi, come qualche altro ex amministratore oggi prestato al civismo, perché arrivato "esimo" alla consultazione elettorale - continua il Pd - dovrebbe intanto chiarire cosa ha fatto lui affinché il Pal fosse rispettato. Il Pal è datato 2012. Tutta questa foga l’avrebbe dovuta mettere nei 5 anni in cui ha potuto governare da una posizione più favorevole, magari partecipando lui stesso al comitato provinciale sulla sanità. Lui - aggiungono dal Partito Democratico - come i suoi compagni legaioli, forse speravano in una strage per poter puntare il dito sulle responsabilità altrui. Tutto ciò fortunatamente non è accaduto. Risulta spregevole, inoltre, quando evidenzia le difficoltà del Noa e del suo funzionamento, un indegno e inqualificabile affronto a tutti gli operatori che rischiato la vita per il proprio dovere".



"Il mondo intero ha dovuto affrontare una imprevedibile emergenza sanitaria, dovuta al Covid.

In Italia, ogni Regione ha reagito come poteva. La gestione dei leghisti in Lombardia è riuscita in un primo tempo a trasformare gli ospedali in un fattore di moltiplicazione del contagio e in seguito a spendere milioni di euro per l’inutile ospedale della Fiera che sarà presto smantellato.

La Regione Toscana - ricorda il Pd - ha in primo luogo creato negli ospedali dei reparti-covid sicuri e aumentato i posti letto di terapia intensiva; in secondo luogo, per prevenire un eventuale insufficienza di posti, ha approntato ulteriori posti di Terapia Intensiva presso strutture sanitarie, pubbliche, che svolgevano altre funzioni, come a Carrara il Monoblocco, o erano state svuotate, come a Massa l'ex ospedale. Quando si è creata la necessità di reparti dedicati alla convalescenza dei pazienti che avevano superato la fase acuta senza poter rientrare a casa, ha trasformato questi letti di emergenza in reparti di cure intermedie Covid".



In merito alla questione del quinto piano del Monoblocco, il Pd aggiunge: "Le criticità che si sono evidenziate in tutto il Paese, durante la pandemia, hanno convinto le persone dotate di raziocinio della necessità di cominciare a trovare soluzioni definitive alle difficoltà che il Ssn ha mostrato sull' organizzazione della sanità extra-ospedaliera. La regione Toscana si è resa conto della necessità per le Asl di avere un maggiore controllo su tutte le strutture sanitarie del territorio e della gestione diretta dei reparti di Cure Intermedie. Nel nostro territorio il progetto è di portare questi posti letto, al quinto piano del Monoblocco. Idea che condividiamo perché dà nuovo slancio alla nostra ipotesi di fare di quella struttura, un presidio multizonale finalizzato alla completa integrazione fra ospedale e territorio. Resta in piedi il problema, lo sappiamo - concludono - degli interventi per adeguare il Monoblocco dal punto di vista antisismico e strutturale. Ma è evidente che più servizi vi vengono allocati, e più lo si rende indispensabile per la popolazione, più avremo forza per chiedere i necessari investimenti economici e una calendarizzazione dei lavori".