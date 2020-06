Ponte Avenza, venerdì 12 giugno Consiglio comunale urgente

Carrara - Il Consiglio comunale, convocato in adunanza straordinaria, aperta, urgente e in seduta pubblica, si terrà venerdì 12 giugno, alle ore 18.30, presso il Palazzo comunale. Al fine di evitare assembramenti, nell’ambito delle misure adottate per l’emergenza Covid-19 – fa sapere il Comune – non è prevista la partecipazione del pubblico, fatta eccezione per la delegazione in rappresentanza dei commercianti e dei cittadini che lavorano e vivono nelle vicinanze del ponte in via Giovan Pietro ad Avenza, oggetto dei lavori di rifacimento.



«La decisione di convocare un Consiglio comunale avente come unico punto all’ordine del giorno la questione dei lavori di rifacimento del ponte – spiega il presidente del Consiglio comunale Michele Palma – è stata presa in accordo con tutte le forze politiche, al fine di favorire una discussione il più possibile trasparente e condivisa. È utile ricordare che è la Regione Toscana, e non il Comune di Carrara, l’Ente appaltatore dei lavori, che riguardano, come è noto, la realizzazione di interventi per la sicurezza idraulica».



La Voce Apuana trasmetterà in diretta streaming sulla home page del giornale la seduta di Consiglio comunale.