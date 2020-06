Ponte Avenza, il sindaco: martedì incontro con commercianti e Regione

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo la lettera che ieri sera il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, ha inviato a Giuliano Torre, commerciante di Avenza e promotore dell'assemblea sulla demolizione del ponte sul Carrione svoltasi ieri sera a Casa Pellini. Alcuni commercianti avevano lamentato l'assenza di un rappresentante dell'amministrazione.



Gentile signor Torre

Come prima cosa La ringrazio per l’invito perché sono convinto che il confronto tra istituzioni e cittadini vada sempre incoraggiato e incentivato. Proprio partendo da questa convinzione, alla luce della Sua richiesta di una illustrazione del progetto di rifacimento del ponte di via Menconi, che so essere condivisa da numerosi “avenzini”, mi sono attivato presso la Regione Toscana affinché si potesse organizzare una presentazione alla presenza dei tecnici e dei progettisti.

Come sapete l’ente appaltatore è l’amministrazione regionale, in quanto responsabile dell’intero iter di messa in sicurezza del torrente Carrione: è la Regione che ha appaltato la progettazione e l’esecuzione dell’opera ed è dunque il referente che ha la miglior conoscenza del progetto per una esaustiva illustrazione dello stesso.

Proprio oggi ho avuto conferma della disponibilità dei referenti regionali per martedì 9 giugno alle ore 18.00: all’appuntamento parteciperà il dirigente del settore assetto idrogeologico Gennarino Costabile, il progettista delle opere e la mia amministrazione. La presente vuole essere un invito a individuare 10/15 persone, tra i commercianti e i residenti direttamente interessati al cantiere, che possano partecipare all’appuntamento ed esporre le richieste della comunità avenzina. Ovviamente il contingentamento delle presenze è imposto dalle misure anti-Covid e dall’obbligo di rispettare le distanze di sicurezza: per questo vi invito a non superare la soglia delle 15 unità onde evitare di dover negare l’accesso a qualcuno.

La invito dunque a utilizzare l’appuntamento che avete in programma per questa sera, mercoledì 3 giugno, per fare una sintesi delle richieste e delle criticità e individuare una delegazione che venga considerata “rappresentativa”. Le chiedo altresì di farmi pervenire l’elenco con i nomi e i cognomi dei partecipanti, in modo da poter garantire il rispetto delle norme anti-contagio.

In attesa di un suo gentile riscontro le porgo i miei

Distinti Saluti

Il sindaco



OPPOSIZIONE ALL'ATTACCO

Intanto dall'opposizione arriva l'attacco di Fabrizio Volpi (Italia Viva) e la richiesta di un consiglio comunale ad hoc da parte del consigliere comunale di Forza Italia, Lorenzo Lapucci, e una mozione per impegnare l'amministrazione «a promuovere celermente un tavolo istituzionale con l’amministrazione regionale e le associazioni di categoria dedicato alla progettazione dei lavori sul ponte di Avenza affinché si possa procedere ad una piena condivisione delle decisioni e delle strategie da intraprendere, tenendo conto dell’importanza della sopravvivenza economica e commerciale del territorio» e «a richiedere alla Regione Toscana la possibilità di valutare eventuali interventi alternativi rivendendo la programmazione della demolizione e rifacimento del ponte di via Giovan Pietro, al fine di evitare l'abbattimento della struttura e in ogni caso di posticipare i lavori più strutturali comunque nel gennaio del 2021».



«Non stupisce più di tanto – ha scritto Volpi – la grave mancanza di rispetto da parte del sindaco De Pasquale nei confronti dei cittadini per non essere intervenuto al confronto pubblico sulla vicenda Ponte di Avenza. Non stupisce più di tanto perché è finita l'era dei feroci meet -up sull’alluvione, cavallo di battaglia dei consiglieri 5 Stelle dell’allora opposizione, che con la trasparenza e lo streaming oggi non hanno più niente a che fare. Non solo, secondo Italia Viva, la mail di scuse faziose a firma di De Pasquale è stata più che altro un'astuzia politica nel proporre una riunione alternativa il 9 giugno, atta ad evitare un confronto faccia a faccia oltre ad illudere ulteriormente i cittadini. Questa volta il sindaco ha indubbiamente perso l’occasione per stare zitto e l'ansia per assistere al prossimo incontro pubblico, sarà soddisfatta da una resa dei conti per questo grave affronto che la maggioranza ha messo in atto nei confronti di tutta la popolazione. Italia Viva intanto non ha perso tempo ed in data odierna ha presentato una mozione al consiglio regionale toscano proponendo di valutare eventuali misure alternative per una migliore soluzione del problema. Ci sono invero troppe zone d’ombra sull’operato dell’amministrazione 5 Stelle nella gestione del progetto definito relativo all'adeguamento statico del torrente Carrione a valle».



MONTESARCHIO (M5S): «I LAVORI PRIMA PARTONO E MEGLIO È»

Da parte della maggioranza, interviene, invece il presidente della commissione ambiente, Giovanni Montesarchio: «Vorremmo ricordare che i lavori e il progetto del nuovo ponte sono gestiti interamente dalla Regione Toscana. Vorremmo anche ricordare come la Regione abbia commissariato il Comune anni fa proprio nella gestione del Torrente Carrione e come L’intervento rientri nel masterplan del Carrione, un piano complessivo di messa in sicurezza voluto dalla regione e che ha avuto la benedizione anche delle forze politiche di centro sinistra (all'epoca della presentazione al governo della città) e a quanto pare rimesso in discussione proprio in questi giorni da alcuni suoi esponenti. Come presidente della commissione che tra le proprie deleghe ha la difesa del suolo e L ambiente spiace che i fatti, quando si tratta di sicurezza idraulica e sicurezza dei cittadini non vengano mai raccontati per intero e spiace pure leggere di soluzioni tanto miracolose quanto farlocche tipo fare i lavori durante il lockdown quando in quella fase le ditte non potevano lavorare al meglio. Questa amministrazione, ha chiesto un aggiornamento del progetto a seguito di un confronto con i portatori di interessi locali (commercianti) e personalmente nessuno di noi è felice di recare disguidi e problemi agli “Avenzini”. Semplicemente i lavori vanno fatti per garantire la sicurezza di centinaia di persone che di fronte ad un evento meteorologico importante rischierebbero di finire sott’acqua perché l’attuale ponte è di ostacolo al deflusso dell’acqua. Ricordo che non è ancora possibile prevedere con assoluta precisione quando arriverà un evento pluviometrico di portata tale da mettere in crisi il tratto di Carrione che attraversa Avenza quindi prima si fanno i lavori meglio è. Non posso quindi che trovarmi d’accordo con la prossima partenza del cantiere, scusandomi nuovamente per i disagi».