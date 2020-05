Palma: l´emergenza sanitaria non ha fermato il Consiglio comunale di Carrara

Carrara - L’emergenza sanitaria non ha fermato l’attività del Consiglio comunale di Carrara. Il Presidente Michele Palma racconta il lavoro nella fase del lockdown. «In una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, la macchina comunale ha dimostrato di essere resiliente, cercando di adattarsi il più velocemente possibile alle nuove regole imposte dal covid-19. Anche il Consiglio comunale, l’organo che maggiormente rappresenta la città e a cui sono demandate le decisioni più importanti, ha continuato a operare in condizioni di sicurezza» spiega il presidente Michele Palma. Dal 10 marzo scorso a oggi, è stata intensa l’attività del Consiglio che, durante le sedute del 19 marzo e del 30 aprile, ha affrontato temi di grande importanza, tra cui, per citare solo i principali, il bilancio, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, la variante al regolamento urbanistico necessaria per consentire alla Regione Toscana di avviare i lavori di messa in sicurezza del ramo Torano del torrente Carrione. Il prossimo appuntamento con il Consiglio comunale è fissato per lunedì 25 maggio, alle ore 14.00, in adunanza straordinaria e in seduta telematica. Tra gli argomenti in discussione spiccano la rinegoziazione di alcuni mutui dell’ente, che potrebbe portare un consistente risparmio al Comune e l’istituzione della Consulta delle Politiche Giovanili che potrebbe rappresentare un nuovo strumento di partecipazione.



Nel corso delle 21 riunioni delle varie Commissioni consiliari, che si sono svolte sia con la presenza fisica dei Consiglieri che in videoconferenza, sono state discusse importanti questioni, tra cui i Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi e il Regolamento degli Agri Marmiferi. Quattro sono state, invece, le riunioni della Conferenza dei Capigruppo. I primi incontri al via della fase di emergenza sanitaria si sono tenuti a porte chiuse presso la sala consiliare e in quella di rappresentanza, garantendo tutte le norme di sicurezza e il distanziamento sociale. All’entrata in vigore del decreto che apriva alla possibilità di svolgimento in videoconferenza, prosegue Palma, il Comune si è subito attrezzato e, dopo un breve periodo di rodaggio in cui le riunioni si sono svolte in modalità “mista”, è stato poi possibile proseguire esclusivamente in modalità video.



Un’importante novità è che le ultime sedute del Consiglio e delle Commissioni sono tutte fruibili sul canale youtube del Consiglio per garantire una maggiore trasparenza e partecipazione.

Con l’arrivo della Fase 2, le Commissioni dove è previsto un numero esiguo di partecipanti sono tornate a svolgersi in presenza dei Consiglieri, seppure nel rispetto di tutte le prescrizioni sulla sicurezza, mentre le Commissioni congiunte e i Consigli restano ancora in videoconferenza, in attesa del ritorno alla normalità.



«Lo spirito che ha animato queste scelte – conclude il presidente Palma – è stato quello di garantire la presenza alle riunioni a tutti i Consiglieri: sarebbe stata, infatti, una grave mancanza di democrazia, la limitazione della partecipazione per chi non avesse dimestichezza con le nuove tecnologie, o fosse privo degli strumenti necessari. Sono state allestite quattro postazioni di videoconferenza in vari uffici presso la sede comunale, uno dei rari casi in Italia, per consentire ai Consiglieri che ne avessero bisogno di avere a disposizione la strumentazione e il supporto tecnico».



In accordo con la Conferenza dei Capigruppo, il presidente Palma ricorda, infine, di aver organizzato lo scorso 10 aprile la diretta Facebook per commemorare l’anniversario della Liberazione di Carrara; un’occasione per ribadire l’importanza dello spirito di comunità, lo stesso manifestato da tutti i Consiglieri comunali di schieramenti diversi, impegnati tutti insieme con la Protezione Civile, in piena emergenza sanitaria, per preparare le mascherine da distribuire ai cittadini.