Nautica, Lapucci e Nespolo: `Il settore deve ripartire`

Carrara - Uno dei pilastri su cui poggia l’ economia di Carrara è quello della nautica e della portualità. "Il settore cantieristico come ad esempio “Italian Sea Group” ad oggi risulta ancora impossibilitato a riprendere l’attività produttiva, sospesa da oltre un mese e ancora senza una data certa che indichi la ripresa - sottolineano Lorenzo Lapucci, consigliere di Forza Italia, e Diego Nespolo Coordinatore Comunale “Cambiamo" - Tutto ciò in evidente disparità con le aziende del settore della vicina Liguria già al lavoro in sicurezza grazie ad

apposita Ordinanza del Governatore Toti".



"Riteniamo - continuano - che sia assolutamente doveroso porre fine alla disparità di trattamento per aziende del medesimo settore distanti pochi chilometri ma differenziate nel trattamento a causa dalla poca attenzione ed avvedutezza da parte della Regione Toscana. Le amministrazioni devono sentire forte il dovere morale di dare il loro sostegno a questi settori con atti concreti che vadano a delineare le linee guida per una ripartenza sicura in ottemperanza dei protocolli sanitari di contrasto della diffusione del Covid-19. Noi - aggiungono Lapucci e Nespolo - siamo dalla parte degli imprenditori che vogliono riprendere le proprie attività adottando tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di tutelare i propri dipendenti e collaboratori. Occorre dare loro la possibilità di essere concorrenziali con le realtà, come la vicina Liguria con i cantieri di Ameglia e la Spezia, in cui le Amministrazioni sono più attente e sensibili alle problematiche dei settori produttivi trainanti".



"Auspichiamo e sollecitiamo quindi il Governo centrale e la Regione Toscana affinché si adoperino fattivamente per la ripresa delle realtà produttive del settore nautico" concludono.