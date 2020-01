Monoblocco, Fdi: «Il nostro partito ancora una volta dalla parte dei cittadini»

Carrara - Demolizione ospedale Monoblocco: arriva la risposta dell'assessore regionale Stefania Saccardi in seguito all'interrogazione presentata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, interessato al problema dal coordinatore comunale FDI di Carrara, Lorenzo Baruzzo, dal suo delegato alle politiche sanitarie, Nicola Frediani, dai responsabili regionali dei dipartimenti Sanità e Politiche sociali, Ezio Lucacci e Emanuela Busetto.



La risposta di Saccardi contiene una nota dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, la quale recita: "In merito all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue: come noto, anche a seguito del Consiglio comunale aperto che si è svolto a Carrara lo scorso 12 novembre e come era emerso in un precedente incontro con i comitati, l'Amministrazione comunale e la cittadinanza di Carrara hanno espresso la volontà di andare verso l'opzione dell'adeguamento antisismico dell'attuale centro polispecialistico "sicari" (cosiddetto "Monoblocco"). L'azienda ha preso atto di questo orientamento e in accordo con il Comune ha attivato i passaggi necessari per lo sviluppo del progetto. Con l'adeguamento sismico sono previsti la messa in sicurezza del fabbricato ed il mantenimento degli stessi spazi dedicati all'assistenza, in continuità con i servizi attuali, mentre l'esecuzione dei lavori si svolgerà in concomitanza con le attività sanitarie".



"Ancora una volta il nostro partito - commentano alcuni esponenti di Fratelli D'Italia - (l'unico ad interessarsi anche presso le sedi istituzionali) ha dimostrato di essere dalla parte dei cittadini e di fare politica nell’esclusivo interesse della collettività, avendo fatto anche intervenire sull’argomento il sen. Achille Totaro, membro della commissione Sanità del Senato, che nei mesi scorsi si era recato in visita ufficiale presso la struttura, palesandone la necessità del mantenimento e del potenziamento dei servizi".