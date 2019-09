Monoblocco, demolizione o ristrutturazione? Il sindaco: «Aperte tutte le possibilità»

Carrara - In consiglio comunale si torna a parlare del Monoblocco: i cittadini chiedono al sindaco di far sentire la propria voce presso l’Asl per evitare la demolizione della struttura. Nella seduta Martedì 17 Settembre Paolo Biagini ha preso la parola a nome del Comitato “Primo Soccorso e Urgenza Carrara”, del Comitato per la Salute Pubblica Massa Carrara e del Gruppo “Cittadini attivi in difesa del Monoblocco” . Tre associazioni che ieri hanno inoltrato richiesta formale al primo cittadino di partecipare insieme a rappresentanze sindacali e civiche all’incontro con i vertici ASL e i primari del Monoblocco programmato per il 24 settembre alle ore 14.00 presso la sede del Comune. “Sindaco, le abbiamo chiesto udienza il 22 ottobre 2018 – ha affermato Biagini – e siamo stati ricevuti solo otto giorni fa. Se prima era difficile far udire la nostra voce, l’amministrazione pentastellata ha chiuso ogni spiraglio di dialogo. Adesso lei è presidente della conferenza zonale. Siamo delusi.” Biagini ha dato lettura di un documento siglato dai tre comitati congiuntamente: “Abbiamo seguito il dibattito di questi mesi, gli articoli dei giornali e gli incontri. Il motivo addotto da alcune persone ai vertici di ASL per demolire il Monoblocco (che ha uno spazio di 15mila mq) è che l’edificio non è a norma sismica, ma lo si sapeva da tempo. viene quindi proposto di costruire una struttura davanti al piazzale, di 5mila-6mila mq, ma ridurre gli spazi non potrà mai portare ad ampliare i servizi sanitari offerti alla cittadinanza. Le chiediamo, signor sindaco, una dichiarazione contro la demolizione e a favore della ristrutturazione. Le chiediamo anche di pretendere che i servizi territoriali che servono i cittadini dell’intera provincia, non solo di Carrara, rimangano e siano potenziati all’interno del Monoblocco.”



Anche Massimiliano Bernardi di Alternativa per Carrara ha presentato un’interrogazione volta a chiarire la posizione dell’amministrazione relativa alla demolizione del Monoblocco. “La posizione dell’amministrazione non c’è – ha replicato il sindaco De Pasquale – sono ancora aperte le possibilità di una ristrutturazione pesante o della sostituzione con demolizione dell’attuale edificio.”