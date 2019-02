Limiti ai decibel: il Comune di Carrara al lavoro sul piano acustico

In commissione ambiente è stata presentata la prima versione della nuova classificazione. Scaletti: «Prossima la redazione definitiva»

Carrara - Ieri mattina, venerdì, è stata presentata alla commissione ambiente presieduta da Giovanni Montesarchio una prima versione del nuovo Piano di Classificazione Acustica del Comune di Carrara. Alla seduta hanno partecipato l’assessore Ambiente Sarah Scaletti e l’ingegner Marco Angeloni, che per conto della società incaricata della redazione del progetto, Ambiente Srl, ha illustrato la parte normativa e spiegato ai commissari come viene effettuata la suddivisione del territorio in classi acustiche, per ognuna delle quali sono fissati i limiti che devono essere rispettati nel periodo diurno e notturno.



Il piano recepisce le recenti modifiche apportate ai confini del Parco delle Apuane ed è stato messo a punto tenendo conto di una serie di esigenze tecniche e di alcuni rilievi già effettuati in passato da Regione Toscana e Arpat. Altro argomento oggetto di illustrazione è stata la parte relativa alla definizione delle cosiddette Aree di Pubblico Spettacolo, con le relative specifiche normative: sul territorio comunale ne sono state previste tre, una al Parco della Padula, una presso Largo Marinai d’Italia e una presso il polo di Carrarafiere.



«Anche se lo strumento è ancora in fase di formazione ci è sembrato doveroso in un’ottica di partecipazione presentarlo fin da subito alla commissione, prima dell’avvio dell’iter amministrativo che porterà alla redazione definitiva del piano» ha dichiarato l’assessore all’ambiente Sarah Scaletti. «Voglio ringraziare l’assessore per questo passaggio che non era né dovuto né scontato: il Piano Acustico è uno strumento importante per la città e dunque la partecipazione è fondamentale» ha commentato il presidente Giovanni Montesarchio.



Lo strumento, ancora in fase di formazione, dovrà infatti essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (Vas); successivamente si procederà con l’adozione da parte del Consiglio Comunale: l’iter proseguirà con la pubblicazione e i 60 giorni di tempo per la proposizione di eventuale osservazioni e all’esito dell’esame delle stesse la successiva approvazione.