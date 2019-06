Lavello inquinato, Lapucci (Fi): `Sostanzialmente è colpa dei rom`

Carrara - Il consigliere comunale di Forza Italia, Lorenzo Lapucci, torna sul tema del Fosso Lavello. E accusa il sindaco Francesco De Pasquale di non voler intervenire nello smantellamento del campo rom che si trova nelle sue vicinanze. “Nell’ultimo anno – scrive in un comunicato il forzista - le problematiche relative al Fosso Lavello sono divenute oggetto costante di proteste da parte dei residenti della zona; il malfunzionamento dell’impianto ha causato molti disagi ai cittadini che si vedono costretti a convivere con il fetore emanato dalle acque e dai fanghi presenti nella zona”.



“Un altro annoso problema irrisolto della zona è la presenza, sulla sponda di competenza del Comune di Carrara, del campo rom.” Secondo il consigliere Lapucci il campo “contribuisce in modo sostanziale all’inquinamento del fosso, aggravandone lo stato di degrado e di sporcizia, cosi come dichiarato da Arpat in una nota di qualche mese fa”.



“Ho sollevato la questione anche nell’ultimo consiglio comunale del 26 Giugno ultimo scorso, chiedendo al Sindaco risposte su come intenda risolvere la situazione senza però ottenere alcuna risposta. E’ passato circa un anno dalla firma da parte del Sindaco De Pasquale con la Regione Toscana del Protocollo per il superamento del campo rom; uno strumento del tutto teorico che non ha risolto nulla non essendoci definite le linee di intervento e tantomeno stanziate delle risorse economiche per l’effettiva attuazione. Un protocollo privo di contenuti, rimasto lettera morta nonostante le parole del Sindaco De Pasquale del Febbraio ultimo scorso che sulla stampa, invitando i residenti della zona ad avere pazienza e di convivere civilmente con gli abitanti del campo rom, affermava che la chiusura dello stesso sarebbe avvenuta nel giro di qualche mese, creando false speranze ai residenti ormai esasperati dalla convivenza forzata con i rom. Appare del tutto fuori luogo la richiesta del Sindaco alla convivenza pacifica rivolta a quei cittadini che vedono ogni giorno come la zona del campo rom sia una zona franca, dove ai rom è concesso ogni genere di comportamento. Ricordo al Sindaco che in quanto tale è responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché della salute pubblica del territorio comunale ed è tenuto ad intervenire ripristinando una situazione di legalità nella zona”.



“Risulta evidente come sulla chiusura del campo si è ancora in alto mare e che probabilmente manca la volontà dell’Amministrazione comunale di Carrara di giungere ad una soluzione definitiva della vicenda. La necessità di una programmazione efficace che porti allo smantellamento del campo rom nel più breve periodo di tempo possibile è una priorità sulla quale Forza Italia di Carrara continuerà ad insistere unendosi agli appelli che giungono dall’Amministrazione massese”.