Lapucci (Fi): «In Consiglio comunale maggioranza verso il regime»

Carrara - "De Pasquale è il sindaco di tutti, e invece si sta comportando come il sindaco della maggioranza 5 Stelle": così il consigliere forzista Lorenzo Lapucci commenta il consiglio comunale del 13 marzo. "Un sindaco dovrebbe trovare un compromesso con le opposizioni e garantire che i lavori del Consiglio comunale proseguano nell’interesse della città, cosa che non sta facendo." Un comportamento che, a detta di Lapucci, starebbe portando la città verso un vero e proprio regime: "Per arrestare questa deriva antidemocratica proporrò all'opposizione una segnalazione al Prefetto, chiedendo che intervenga per trovare una soluzione pacifica e bloccare questa deriva."



"Non ho potuto partecipare al consiglio per impegni personali improrogabili – prosegue il consigliere forzista – ma che ho seguito in streaming constatando uno spettacolo squalificante prodotto dall’ Amministrazione guidata dal Sindaco De Pasquale e dal gruppo di maggioranza del Movimento 5 Stelle. Uno dei punti più bassi a livello politico, comunicativo e di gestione di un'assise pubblica che si possa ricordare nel Comune di Carrara. È chiaro ormai che l’azione amministrativa dei grillini, dopo due anni di Governo della città, è preoccupante sotto diversi punti di vista. L’immobilismo e la mancanza di trasparenza denotano una incapacità nella gestione della cosa pubblica che farà sprofondare la città ancora più in basso rispetto alla situazione attuale."



La Giunta, prosegue Lapucci, è un organo fantasma nel consiglio comunale: "Il bancone riservato agli assessori è da tempo semideserto nonostante il regolamento preveda l’obbligatorietà della presenza e che il sottoscritto a più riprese abbia chiesto, invano, spiegazioni sulle scarse presenze di assessori durante lo svolgimento dell’Assise. Un comportamento contrario al dovere istituzionale ed irrispettoso nei confronti dei consigliere comunali che spesso rivolgono interrogazioni, propongono mozioni ed ordini del giorno, rivolgendosi a scranni vuoti , ricevendo spesso la risposta “le faremo sapere, manca l’assessore di riferimento”. Una situazione inaccettabile e censurabile ma che pare non preoccupi minimamente la maggioranza che percepisce il Consiglio Comunale come come il luogo per ratificare le deliberazioni proposte dall’Amministrazione, con l'alzata di mano pedissequa dei consiglieri 5 Stelle. I quali spesso ignorano i contenuti delle atti deliberati."



Il consigliere d'opposizione stigmatizza il comportamento del Sindaco De Pasquale: "Incredibile che fosse tentato di abbandonare l’Aula dopo gli attacchi dell’opposizione a seguito di sue affermazioni allucinanti. Secondo il Sindaco infatti la città ha deciso di votare lui identificandolo come il cambiamento rispetto alla passata Giunta, accusata di aver tenuto comportamenti pseudo mafiosi dalla senatrice del Movimento Laura Bottici in riferimento alla gestione delle cave. De Pasquale parla a vanvera: a due anni dall’insediamento, la gestione pentastellata del mondo marmo è pressoché identica al passato, con la nota che "quelli di ora" a differenza dei loro predecessori avrebbero confermato le tariffe del valore medio dei materiali escavati. Sono stati costretti a tornare sui loro passi pressati più dallo spauracchio di un possibile danno erariale piuttosto che da un impegno politico preso in campagna elettorale."



"Il Sindaco De Pasquale appare sempre più assente e sconnesso dalla realtà quando parla. Del resto lo ha ammesso lui stesso in un precedente Consiglio Comunale affermando che per lui non sarebbe un problema tornare a fare il Professore. Non lo sarebbe nemmeno per me, ma sopratutto per Carrara e suoi cittadini che giorno dopo giorno si stanno accorgendo di aver riposto la fiducia nella persona sbagliata," conclude Lapucci.