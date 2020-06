Il Pd: «Il bando periferie fu messo a punto dall´amministrazione Zubbani»

Carrara - "Con un grande sorriso e molto compiaciuti, abbiamo letto nei giorni scorsi il Sindaco e l'assessore Raggi pavoneggiarsi per l'inizio dei lavori che prevedono il rifacimento di via Verdi. Senza il minimo pudore fanno riferimento alle risorse provenienti dal "bando periferie" e pubblicano un rendering che mostra l'impatto estetico dell'intervento" - scrive il circolo Pd Carrara Centro in una nota. "Onestamente lo stupore ci ha colto, perché, come tutti i cittadini di Carrara sanno bene, il "bando periferie" fu messo a punto dall'amministrazione Zubbani e in particolar modo veicolato dall'allora assessore Riccardo Coppola (in foto), che abbiamo raggiunto per via telefonica onde avere maggiori informazioni in merito.



L'ex assessore ci ha illustrato come quel rendering di cui Raggi oggi tanto si compiace, fosse parte di un percorso, peraltro condiviso in 3-4 commissioni ed in alcuni casi anche con la presenza del consiglio dei cittadini di Carrara Centro, infine elaborato dai suoi uffici nel 2016.

“Era un’idea di fattibilità, i progetti sarebbero stati poi lanciati attraverso concorsi di idee o bandi. - ci spiega Coppola - Le risorse furono conseguite poi con il Bando Periferie dentro al quale c’erano altri punti di riqualificazione importanti, comprese le risorse per lo studio sul percorso Ex-Marmifera da San Martino ad Avenza. Con l’approvazione del "Bando Periferie" sono state stanziate anche le coperture economiche, grazie a buone sinergie politiche.

Mi fa piacere che a distanza di 4 anni sia stato preso in considerazione tale e quale al nostro progetto, anche se per me doveva essere una semplice base di partenza sulla quale innestare altre iniziative e lavorarci ancora molto. Quando si attuano modifiche importanti - conclude Coppola - le attenzioni da mettere in atto devono essere molte e soprattutto priviligiare la qualità dell'intervento.”



In questo caso, per usare una metafora, è come se l'allenatore odierno della Nazionale di calcio Italiana (Mancini) sostenesse di allenare la squadra che ha vinto 4 campionati mondiali di calcio, e se ne prendesse i meriti! Questo tipo di propaganda è propria dei grillini e del Sindaco De Pasquale, che sarà ricordato nei prossimi lustri, soprattutto per gli orti urbani e le palme (ingiallite) di Marina di Carrara, per la chiusura dello Stadio ed il maxischermo alla Imm, insomma per tutte le occasioni mancate ma rivendicate con orgoglio".