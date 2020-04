Il futuro delle cave, riprende a Carrara l´iter di approvazione dei Pabe

Carrara - È ripreso stamani, venerdì, l’iter di approvazione dei Pabe. Le commissioni Ambiente, Marmo e Urbanistica, in maniera congiunta hanno iniziato a esaminare le osservazioni relative al Piano Attuativo relativo alla Scheda n.15 del PIT-PPR, comprendente i bacini di Torano, Miseglia e Colonnata e adottato a giugno 2019. L’appuntamento si è svolto sottoforma di videoconferenza e i consiglieri hanno partecipato in forma telematica, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal governo durante l’emergenza covid-19.



A seguito dell’avviso dell’avvenuta adozione pubblicata a luglio 2019 sul Burt (Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ndr) sono pervenute 133 osservazioni, di cui solo 3 fuori termine. A settembre si è tenuta poi presso la Regione Toscana la prima Conferenza dei Servizi al termine della quale è stata formalizzata una serie di rilievi/osservazioni al piano adottato. Questo è uno dei passaggi previsti per legge dall’iter di approvazione dei Pabe. Il gruppo di progettazione intersettoriale del Comune di Carrara, ha provveduto a predisporre un documento, corredato dei necessari allegati, delle controdeduzioni e dei chiarimenti in relazione a quanto sollevato nel verbale citato. Queste controdeduzioni, che includono anche i contributi del Parco delle Apuane e della Soprintendenza, potrebbero comportare una serie di modifiche agli elaborati tecnici adottati: per questo, prima di sottoporli nuovamente alla Regione Toscana, l’amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre tutto all’attenzione delle commissioni comunali per eventuali contributi. Su questo si è svolta la seduta congiunta.



Per quanto riguarda invece le 133 osservazioni, queste arriveranno all’attenzione delle Commissioni una volta conclusa la fase dell’esame dei rilievi formulati da Regione, Parco delle Apuane e Sovrintendenza in sede di Conferenza dei Servizi. La procedura, pertanto, prevede che il Consiglio Comunale si esprima due volte: la prima sulle osservazioni presentate e la seconda e ultima per l’approvazione definitiva del piano.



«Come dimostra l’elenco dei passaggi sopra indicati, l’iter di approvazione dei Pabe richiede un lavoro complesso e articolato che soprattutto in questo momento di emergenza è particolarmente difficoltoso organizzare. Stiamo comunque procedendo e auspichiamo che il lavoro si concluda in tempi brevi per dare alla città questo strumento di pianificazione fondamentale per una gestione lungimirante dell’attività estrattiva. Per questo ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza e gli assessori coinvolti, Maurizio Bruschi, Matteo Martinelli e Sarah Scaletti e per il grande impegno profuso» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.