Festa dell´Unità a Ca´ Michele, si parte l´11 luglio con Delrio e Nardi

Carrara - La festa dell’Unità a ca’ Michele, Bonascola, partirà in grande stile Giovedì 11 Luglio con un confronto tra l’onorevole Graziano Delrio, capogruppo del PD alla camera dei deputati, e l’onorevole Martina Nardi, moderato dalla giornalista del Tirreno Manuela D’Angelo. Sabato 14 Luglio è in programma un’intervista doppia con Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, e il consigliere regionale Giacomo Bugliani. Si prosegue Lunedì 15 Luglio con l’incontro con Monica Cirinnà incentrato sulla tematica dei diritti civili. Mercoledì 17 Luglio si confronteranno il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il sindaco di Livorno Luca Salvetti e il sindaco di Aulla Roberto Valettini. Venerdì 19 Luglio Edoardo Ronchi detto Edo, politico e accademico italiano, ministro dell'ambiente nei governi Prodi e D’Alema, si confronterà con Riccardo Canesi, docente di Geografia all'I.I.S. Zaccagna di Carrara, ex deputato e militante ambientalista, sul tema del riscaldamento globale. Sabato 20 Luglio si terrà un secondo confronto tra sindaci: il primo cittadino di Parma Federico Pizzarotti, il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti e il sindaco di Bagnone Carletto Marconi. Domenica 21 luglio la sede di Ca’ Michele ospiterà l’assemblea costituente delle donne democratiche. Spazio anche alla musica coi Kinnara in concerto il martedì 16 luglio e il blues del Joe Crovetti trio Giovedì 18 luglio.

Il programma è stato presentato dal segretario provinciale Enzo Manenti e dal responsabile dell’organizzazione Nicola Abruzzese in conferenza stampa. “Si tratta di un appuntamento annuale importantissimo – ha dichiarato Manenti – reso possibile grazie al lavoro della fondazione Ferruccio Bordigoni, con Nando Maggiani e Riccardo Pecchia. Non dimentichiamo che Ca’ Michele, che oggi rende molto alla città, è nata grazie ai compagni che si sono fatti carico personalmente dell’acquisto a fine anni ‘70, indebitandosi per 5 milioni di lire. Non erano imprenditori, ma operai che credevano in un ideale, nei valori che portiamo avanti ancor oggi.” Manenti si sofferma dapprima sui risvolti politici dell’iniziativa: “il 14 parleremo delle problematiche riguardanti il rapporto tra territorio e Regione. Il confronto tra i sindaci, ivi incluso Pizzarotti che ha fatto un percorso particolare e interessante, per noi è importantissimo: si parlerà degli effetti della finanziaria sulle amministrazioni comunali e i nostri eletti avanzeranno le loro proposte su un problema cruciale: la mancanza di personale e di risorse per i Comuni.” Importante anche l’aspetto gastronomico: quest’anno fanno la loro comparsa le focaccine lunigianesi, oltre agli immancabili testaroli. “Un ringraziamento particolare a tutti i volontari,” ha concluso Manenti.

Abruzzese ha sottolineato i due concetti chiave dell’evento, quello di festa – con musica, area bimbi e novità gastronomiche – e quello di unità: “Il PD locale deve ricostruire il rapporto col territorio e rafforzare il senso di comunità. “Speriamo che il confronto non solo coi simpatizzanti, ma anche con chi ha idee diverse dalle nostre avvenga a viso aperto, e non più attraverso lo schermo dei computer.” Sono ancora in forse il responsabile del coordinamento Greta Thunberg Toscana e Lorenzo Mosti dei Giovani Democratici, che potrebbero partecipare all’evento sul clima del 19. “Stiamo lavorando anche ad aperitivi tematici nell’area bar tra le 18.30 e le 20.30,” ha aggiunto Abruzzese.