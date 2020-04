Fdi Carrara: «Giunta incapace di gestire l´emergenza»

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo da parte di Fratelli d'Italia Carrara:



"Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, Fratelli d’Italia, sia a livello nazionale che locale, è stato

l’unico partito a dimostrare responsabilità e collaborazione con le Istituzioni, promettendosi che i suoi interventi sarebbero stati solo costruttivi, per il bene della collettività e non di mera critica propagandistica, e così è stato. Ora che l’emergenza sembra diminuire, leggendo e sentendo gli interventi di altri, ci corre l’obbligo di intervenire dimostrando, atti in mano, chi veramente, da sempre, fa politica nell’interesse dei cittadini.

Ecco allora l’analisi su alcuni argomenti:

1) Il sindaco De Pasquale e l’emergenza sanitaria. Si è trovato a dover fronteggiare una situazione difficile e straordinaria. Già lui e la sua giunta non riescono a gestire, per la loro incapacità, la normale amministrazione, e criticarlo sarebbe stato come sparare sulla Croce Rossa durante azioni di guerra. Piuttosto, poiché con Pec del 8 aprile scorso avevamo messo a disposizione dell’amministrazione e del personale la distribuzione delle mascherine, ma alla stessa non abbiamo mai avuto risposta, nemmeno un “Grazie, siamo al completo”, ci rammarica anche il fatto che la città sia nelle mani, oltre che di persone incapaci, anche di chi non conosce nemmeno le regole basilari dell’educazione;

2) Monoblocco. Ora tutti vorrebbero prendersi i meriti del mancato abbattimento e del potenziamento dello stesso, dal PD che a livello regionale aveva preso la decisione di abbatterlo con l’avallo di quello locale che per “ordini di scuderia” è sempre stato silente al M5S il cui sindaco si era rassegnato prono alle decisione della Regione. Se ad oggi abbiamo ancora un Monoblocco funzionante lo si deve in primis ai comitati che si sono battuti contro l’abbattimento e per il potenziamento (un grazie particolare a Paolo Biagini e Fiorella Fambrini) ed a Fratelli d’Italia che è stato l’unico partito, ripetiamo l’unico partito schieratosi, senza se e senza ma, al fianco del comitati, facendo anche intervenire il Sen. Achille Totaro, che sei mesi fa si è recato presso la struttura assieme al nostro coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo ed altri dirigenti, ed al consigliere Paolo Marcheschi che in consiglio regionale è intervenuto più volte a difesa del mantenimento del Monoblocco;



3) Casa Betania. Sarebbe stato troppo facile intervenire e strumentalizzare l’episodio ma non rientra nel nostro modus operandi cercare visibilità se questa non serve al bene comune; c’è stato un intervento delle autorità di Polizia ed a loro spetta il compito di accertare se vi sono state irregolarità. La nostra posizione sull’immigrazione è sempre la solita da anni e non dobbiamo certo dimostrarlo in questa sede perché noi siamo coerenti indipendentemente da chi governa il Paese (sia esso ad esempio un governo M5S/Lega o un governo M5S/Pd)".