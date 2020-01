Elezioni regionali, Giannarelli ci riprova

Carrara - Giacomo Giannarelli ci riprova. In vista delle elezioni regionali della prossima primavera in Toscana, il consigliere carrarese del Movimento 5 Stelle, ha ripresentato come cinque anni fa la propria candidatura per diventare il candidato presidente del M5s. Le cosiddette "regionarie" dei grillini si svolgeranno sulla piattaforma Rousseau il prossimo 20 gennaio dalle 10 alle 19.



Giannarelli è l'unico apuano in lizza e dovrà vedersela con altri 17 candidati, tre dei quali sono i colleghi in consiglio regionale Irene Galletti, Andrea Quartini e Gabriele Bianchi. Gli altri sono: Silvia Noferi, Claudio Loconsole, Tommaso Romagnoli, Maria Pica, Isacco Bocci, Annamaria Pacilio, Paolo Pescucci, Andrea Fossi, Carlo Baglioni, Diego Bravi, Luigi Liguori, Luigi Capasso, Barbara Rossi, Andrea Tolari.



Giacomo Giannarelli, lavorativamente parlando, si occupa di energie rinnovabili ed è laureato in scienze politiche. Nel 2005 fondò il MeetUp di Carrara, poi trasformatosi in Movimento 5 Stelle e nel 2015 fu candidato governatore per i grillini.



Intanto oggi, il consigliere grillino si è recato a Roma dove ha incontrato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. «L'incontro di questa mattina – ha spiegato Giannarelli – è stata l'occasione per confrontarci sul: rafforzamento dei centri per l'impiegho, l'operazione più importante degli ultimi 20 anni che vedrà anche sul territorio toscano più di 600 nuove assunzioni (in aggiunta ai navigator) e nuovi investimenti infrastrutturali (immobiliari e tecnologici); l'avvio di uno speciale progetto pilota nel comune di Carrara. E per porre all'attenzione del Ministro: il sostegno al reddito per gli oltre 10mila dipendenti coinvolti nelle maggiori crisi aziendali toscane; l'urgenza del riconoscimento degli indennizzi previsti per l'esposizione all'amianto ai lavoratori dell'Ex Ansaldo Breda (ora Hitachi); il riconoscimento della reversibilità del reddito Inail per i mutilati sul lavoro».