Degrado al Lavello, De Pasquale: «A marzo il tavolo in Regione»

Il primo cittadino sul campo rom: «Il suo superamento richiede tempo, ma è l'unico davvero risolutivo»

Carrara - In merito agli articoli pubblicati dai media locali sulla situazione nella zona del canale Lavello, in cui si denunciavano degrado, inquinamento e poca sicurezza, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale tiene a precisare quanto segue: «Abbiamo effettuato diversi sopralluoghi sul posto e tutte le volte che ci è stato chiesto abbiamo ascoltato e ricevuto i residenti della zona. La situazione del Lavello è alla nostra attenzione in tutta la sua complessità. A dimostrazione del nostro impegno sul tema la convocazione di un tavolo regionale, annunciata qualche giorno fa» dichiara il primo cittadino.



In particolare, per quanto riguarda la vicenda più prettamente ambientale, legata alle criticità del depuratore e a quelle del corso d’acqua, dopo la recente seduta della commissione Ambiente in cui Gaia Spa ha spiegato il programma di interventi finalizzati a migliorare l’impianto, è stata annunciata nei giorni scorsi la convocazione di un tavolo presso la Regione Toscana: «Si tratta di un appuntamento fortemente voluto dal nostro assessore all’ambiente, Sarah Scaletti, che nei mesi scorsi si è recata ripetutamente sul posto, ha incontrato gli abitanti e intrattenuto i rapporti con tutti gli enti coinvolti. La situazione è complessa e richiede la collaborazione di tutti: quindi la convocazione del tavolo regionale è un primo importante passo per affrontare il problema nel suo complesso» ha spiegato il sindaco.



Nel ringraziare l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni per aver dato questa disponibilità, mettendo allo stesso tavolo l’amministrazione toscana, Arpat, Gaia Spa, Consorzio di Bonifica e i comuni di Massa e di Carrara, De Pasquale ha definito questo strumento «l’unico modo per affrontare seriamente i problemi del Lavello che, lo ricordiamo, nascono dalla somma di diverse criticità stratificatesi nel corso dei decenni».



In merito poi alla presenza del campo rom sulle sponde del canale, De Pasquale ricorda: «Abbiamo attivato un protocollo di intesa con la Regione Toscana per il superamento di quell’insediamento. È un percorso che richiede tempo e risorse ma è l’unico davvero risolutivo. Anche in questo caso, stiamo monitorando con attenzione la situazione nella consapevolezza dei problemi che devono affrontare i residenti» ha concluso il primo cittadino.



