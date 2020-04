De Pasquale: «Oggi zero contagi ma la battaglia non è vinta»

Carrara - "L'azienda sanitaria ci ha comunicato che non risultano persone positive al Covid-19". Così Francesco De Pasquale, sindaco di Carrara, nel video-messaggio giornaliero che annuncia alla cittadinanza gli ultimi aggiornamenti in termini di diffusione del Coronavirus. "27 dei 28 tamponi realizzati alla Rsa Regina Elena – spiega De Pasquale- sono risultati tutti negativi. Uno, di un operatore, per motivi tecnici è stato ripetuto". Un "risultato notevole", lo definisce il sindaco che tiene comunque a ricordare che nonostante l'arrivo delle mascherine, di tipo chirurgico, annunciate dal presidente della regione Enrico Rossi, "la battaglia non è ancora vinta".

"Domani inizia la distribuzione dei buoni pasto. Sul sito si trovano tutte le informazioni a riguardo e l'elenco dei negozi in cui possono essere spesi". I buoni verranno consegnati a domicilio alle persone che ne hanno fatto richiesta. A distribuirli saranno i volontari della Protezione Civile, chiamati a mostrare apposito tesserino. Coloro che ancora devono richiederli possono farlo componendo il numero: 800055692.

Chi può farlo può fare una donazione per garantire i beni di prima necessità alle persone che ne sono rimaste sprovviste al Conto corrente 160082579790 intestato a COMUNE DI CARRARA con causale DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS. L’Iban è: IT43F0617524510000082579790.

Anche per distribuzione di cibo per cani e gatti è possibile chiedere aiuto chiamando il numero 3293738118. "La Pubblica Assistenza di Carrara ha dato inoltre disponibilità per portare a passeggio gli animali delle persone in quarantena o che vivono nell'impossbilità di uscire da casa". Il numero da contattare in questo caso è il seguente: 0585 – 625924. Il servizio è ad offerta libera.

"Stiamo facendo di tutto per dare una risposta alle richieste che arrivano dalla popolazione – dice De Pasquale - Insieme ce la possiamo fare, insieme ce la faremo".