De Pasquale alle scuole: «Non escludete i bambini non vaccinati»

Il primo cittadino ha inviato una lettera ai dirigenti scolastici. Ecco cosa dice

Carrara - A seguito dei recenti episodi di rifiuto della frequenza per bambini molto piccoli a causa dell’assenza di copertura vaccinale obbligatoria, il primo cittadino ha voluto inviare una lettera a tutti i Dirigenti scolastici di Carrara, chiedendo di non escludere gli alunni nella fascia d’età 0-16 e di riammetterli, nel caso non fossero stati ammessi alla frequenza, per l’anno scolastico in corso.

Il Sindaco invita a valutare la difficoltà di far capire, soprattutto ai più piccoli, i motivi della loro esclusione dalla frequenza. La legge prevede che le Asl convochino a fini informativi i genitori dei bambini che non abbiano assolto l’obbligo vaccinale, ma l’Amministrazione comunale ha ricevuto numerose segnalazioni dalle famiglie, dalle quali si evidenzia che questo passaggio informativo spesso non è nemmeno iniziato, pur essendo previsto dalla legge.

De Pasquale ricorda che il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato all’unanimità una mozione (la n. 1082 del 20/12/2017) con la quale si impegna la Giunta Regionale “ad adoperarsi affinché tutti i minori non vaccinati, ma regolarmente iscritti e accettati, possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di continuità educativa”.

Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Anci Toscana e Direttori dei dipartimenti di prevenzione delle tre aziende sanitarie hanno siglato di recente un accordo in base al quale è stato deciso di considerare tra i regolari anche coloro che hanno preso appuntamento, non per la somministrazione del vaccino, ma per un colloquio propedeutico. Il sindaco invita, quindi, i Dirigenti Scolastici a sollecitare nuovamente le famiglie affinché richiedano un colloquio informativo con la Asl sul tema vaccini e ad accettare o riammettere gli alunni le cui famiglie abbiano almeno presentato richiesta di colloquio, in modo che si permetta a tutti di poter concludere il corrente anno educativo o scolastico.