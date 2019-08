Concorsi Nausicaa, Pd: «Andiamo in Procura». Cimino: «Non temiamo minacce»

Carrara - Il Pd di Carrara torna all'attacco nei confronti di Nausicaa e del suo presidente Luca Cimino sulla vicenda dei concorsi per l'assunzione del personale e annuncia di voler andare in Procura. A stretto giro la risposta di Cimino: «Non temiamo le minacce del Pd e non fermeremo la nostra azione innovatrice».



«Il livello delle risposte di Nausicaa Spa – affermano dal Pd – scende sempre più e sfiora il suolo, infatti il tentativo di chiarire le scelte effettuate offre ancora di più la sensazione che si tenti di difendere l'indifendibile. La scelta del Presidente Cimino di rispondere a critiche politiche attraverso la voce degli Ordini Professionali appare quanto mai demagogica, interpellare terze persone per ammantarsi di terzietà e per avvalorare le proprie scelte è degno di chi non sa prendersi le proprie responsabilità. In tutto ciò, inoltre, non vi è nessun elemento che risponda alla questione sul conflitto di interessi, mentre aggiunge altri elementi da chiarire. Nel cercare sostegno ovunque , Cimino ha fatto più di un errore blu specialmente ad interpellare l’avvocato Giovanna Barsotti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Massa-Carrara. Dopo le dichiarazioni fornite alla stampa chiediamo al presidente Barsotti che venga resa pubblica la lista dei cinque nominativi degli esperti giuslavoristi. Chiediamo anche se per selezionare i nominativi sia stato fatto un avviso interno a tutti gli iscritti all'ordine degli avvocati di Massa Carrara e soprattutto quale sia stato il parametro per etichettare validi colleghi come giuslavoristi ed escluderne altri altrettanto validi. E' auspicabile, poi, che il presidente Cimino pubblichi, per correttezza istituzionale le dichiarazioni degli avvocati nominati con le quali gli stessi rinunciano ad essere remunerati o comunque pubblicare loro eventuali progetti di compensi per gli incarichi che dovranno trattare. Inoltre se la “rosa dei nomi“ sia stata comunicata correttamente a Nausicaa Spa con posta certificata. Per quanto riguarda la massima trasparenza e garanzia di correttezza finora sbandierata da tutti, al momento abbiamo verificato che sul sito amministrazione trasparente di Nausicaa Spa non sono stati pubblicati gli atti dei concorsi (verbali di commissione e i provvedimenti del CdA) e ricorda che il decreto 33/2013 nei casi di non adempimento , è sanzionatorio. I nostri amministratori ormai è risaputo che più parlano e più fanno danni perché, appannati dalla confusione e dall'ansia da prestazione, perdono di lucidità, e così anche Luca Cimino si lascia andare e sorprendentemente lancia accuse palesi su eventuali favoritismi all'interno dell'azienda. Infatti sostiene che: "Tant’è che... per evitare favoritismi, abbiamo previsto commissioni di selezione con la presenza di soli membri esterni". Il presidente, forse, non calibrando la gravità delle parole pronunciate, suppone che all'interno dell'azienda esista un rischio di clientele? Ovviamente la posizione presa è da stigmatizzare pesantemente, in quanto chi amministra la cosa pubblica se ha un sospetto, ha l'obbligo di presentare denuncia alle autorità competenti e non cercare di aggirare l’ostacolo, inseguendo la legalità nella firma dei protocolli. L’ultima "uscita" di parte a sostenere le tesi del presidente Cimino, appartiene ad Annalisa Luchini, presidente dei Consulenti del Lavoro che non ha dubbi, probabilmente avrà informazioni riservate al riguardo, che le procedure concorsuali si siano svolte nel modo più regolare possibile. Noi sul tema concorsi di Nausicaa Spa dopo la non risposta sul conflitto d’interessi in sede di concorso, abbiamo molte domande e nessuna risposta, o meglio, tutti si avvalgono della facoltà di non rispondere. Il passo successivo, visto la reticenza, per obbligo e responsabilità sarà quello di presentare esposto dettagliato alla Procura della Repubblica di Massa Carrara come suggerito da Cimino stesso».



LA REPLICA DELL'AZIENDA

«Le minacce del Pd non le temiamo e non fermeranno certamente l’azione innovatrice di Nausicaa». Esordisce così il presidente della multiservizi del Comune di Carrara, Luca Cimino, alle ultime dichiarazioni del Pd in cui si minacciava di «andare in Procura» nella vicenda legata ai concorsi per l’assunzione di personale.

«I programmi industriali della società – evidenzia – proseguiranno senza sosta per il bene dell’azienda e dei cittadini». Poi Cimino torna a parlare del concorso per l’ufficio personale e della presidente della commissione, l’avvocato Laura Marchiò: «Il curriculum e le competenze dell’avvocato Marchiò sono indiscutibili vista la sua esperienza all’interno di uno studio di diritto del lavoro del nostro territorio e tra i più importanti in assoluto a livello nazionale. Per questo la nostra scelta è ricaduta su di lei».

E sull’argomento interviene anche il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Massa-Carrara, Emanuele Giorgi: «Confermiamo quanto già sostenuto dagli altri ordini professionali sulla vicenda e siamo in linea con le iniziative di Nausicaa Spa e del suo presidente confermando la nostra disponibilità a collaborare con l’azienda e le altre partecipate».