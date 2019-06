Cave, via libera dalle commissioni al primo parere sui Pabe

Soddisfatti i Cinque Stelle. All'attacco Forza Italia: «I Piani attuativi dovevano essere approvati entro il 5 giugno ma non ci sono riusciti riuscita. Rischio di nuova paralisi»

Carrara - Oggi le commissioni urbanistica, marmo e ambiente hanno approvato il parere sulla delibera di adozione dei Pabe (i piani attuativi dei bacini estrattivi), con riferimento al bacino numero 15. Successivamente sarà la volta degli altri due bacini, il 14 e il 17. «Siamo partiti dal bacino più importante ed esteso – affermano i tre presidenti di commissione Daniele Raggi, Nives Spattini e Giovanni Montesarchio – per numero di attività: la delibera approderà al vaglio del prossimo Consiglio comunale. La votazione si è conclusa con il sì compatto della maggioranza che ha espresso parere favorevole».



«Questo è un momento storico per la nostra città – affermano dal Movimento 5 Stelle –, lo diciamo con una punta di orgoglio ed emozione. I Pabe rappresentano l’occasione per siglare un nuovo patto tra il settore marmo e la città: si tratta di uno strumento in grado di migliorare finalmente la gestione dell’intero comparto lapideo, in termini ambientali, paesaggistici ed economici. Attraverso i Pabe infatti aumenteremo le ricadute positive dell’attività estrattiva sulla città anche attraverso misure a sostegno dell’occupazione e nell’ottica di superare la monocultura del marmo, che abbiamo ereditato e da cui col tempo vogliamo emanciparci».



«Si tratta di un risultato importante – proseguono i pentastellati – che la nostra maggioranza a 5 stelle ha conseguito grazie a un percorso lungo e faticoso. Vogliamo per questo ringraziare gli assessori Matteo Martinelli, Maurizio Bruschi e Sarah Scaletti ma anche tutti i tecnici che hanno collaborato alla redazione di questo strumento: i dirigenti e il personale del comune di Carrara e tutti i professionisti esterni che ci hanno accompagnato in questo percorso. La parola passa ora al consiglio comunale per la definitiva adozione».



Intanto sul fronte dell’opposizione intervengono il senatore Massimo Mallegni e il consigliere comunale di Forza Italia Lorenzo Lapucci: «Rischio di una nuova paralisi» dicono in una nota che riportiamo di seguito.



Le cave rischiano una nuova paralisi. I timori della vigilia sono stati confermati: con la scadenza dei termini per l’approvazione dei piani attuativi delle cave il sistema lapideo si avvia verso nuovo stop. ‘’Le responsabilità sono da attribuire a questa amministrazione comunale - scrivono - che non riesce a mantenere nessuno degli impegni che si sono presi con le imprese. Ma del resto non riescono nemmeno a sistemare un marciapiede (il riferimento è al famoso marciapiede di Marina di Carrara danneggiato e transennato da due anni ormai). Doveva approvare i piani attuativi entro il 5 giugno ma non c’è riuscita. E alla Regione Toscana a traino Pd che con quel Pit ha creato le condizioni per arrivare a questo caos normativo”. Secondo Forza Italia il percorso è stato sottovalutato dall’amministrazione grillina: ‘’chi fa impresa, e sfama bocche non ha tempo per le scuse. - spiegano ancora - Le responsabilità sono gravi e son tutte sulle spalle dei 5 Stelle e della Regione Toscana che dimostrano di essere contro chi produce e sostiene territorio ed occupazione”.