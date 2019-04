Cave, i socialisti: «Regione assuma iniziative, situazione non può protrarsi all´infinito»

Carrara - «Il dibattito che si è aperto dopo la manifestazione di lunedì sta assumendo toni surreali con interventi richieste e contributi ogni genere mentre gli storici fiancheggiatori dell’amministrazione 5 Stelle, fautori della totale chiusura delle cave, richiamano gli scenari del Far West per condizionare l’opinione pubblica chiedendo al sindaco di vestire i panni di improbabile sceriffo mentre lo stesso ha indossato da tempo la tonaca di Don Abbondio». Lo afferma in una nota il Partito Socialista di Carrara.



«Risulta, infatti, che il nostro sindaco, con una lunga lettera datata 31 luglio 2018, ha tentato di commuovere la Regione in merito all’interpretazione tecnico-giuridica in materia di Autorizzazioni postume, varianti sostanziali e perimetro di coltivazione portando le stesse identiche argomentazioni addotte da "quelli di prima" il quali, a marzo 2017, avevano però avuto risposte ben diverse che avevano consentito di sanzionare adeguatamente le irregolarità senza arrivare alla “pena capitale“ come la chiusura delle cave. Il riesame chiesto alla Regione, a cose ormai fatte, non solo non è stato ottenuto ma, come conseguenza, si è scatenata sulle nostre cave una caccia alle streghe senza precedenti con un dispiegamento di forze in campo come non si vedono neanche nella terra dei fuochi. Oggi, e dopo una massiccia manifestazione dei lavoratori giustamente preoccupati per il loro futuro che chiedono chiarezza e senso di responsabilità, sarebbe fin troppo facile prendere nota del disastro e delle incapacità sottolineando di avere avuto ragione a suo tempo e sarebbe da irresponsabili sorridere perché non è in gioco una posizione politica ma è a rischio l’intera economia locale oltre che il presente e il futuro di Carrara, ma non si può negare l’effetto negativo del film che i grillini e loro fiancheggiatori tentano, da anni, di promuovere con una quotidiana mistificazione della realtà. Non è un mistero che i 5 Stelle, sostenuti anche dai loro parlamentari, nel corso degli anni hanno dichiarato la loro avversione per le cave auspicandone la chiusura per cui giunti ad amministrare Carrara, nell’estate 2017, al grido "Via le lobby del marmo" e "discontinuità totale con i collusi di prima" si sono prontamente adeguati ad una realtà molto diversa che ci porta ad osservare che le “lobby”, tutto sommato, non sono poi così malvagie, visto che sono disponibili a tenere illuminate le cave, ed a Natale anche la città, finanziando graziosamente con la loro Fondazione progetti, buffet e catering.

Il tutto, naturalmente, senza scopi filantropici perché nel contempo, e guarda caso, l’importo della tassazione (un tempo non lontano oggetto di feroci critiche quotidiane) è stato prima lasciato immutato e poi aumentato per quattro spiccioli solo dopo duri attacchi dell’opposizione per non parlare poi della revisione delle tariffe che è stata allungata nottetempo da due a quattro anni.

Se questi piccoli inciuci quotidiani possono funzionare le note dolenti arrivano quando si devono assumere posizioni su come interpretare ed applicare le normative esistenti e su come contribuire e partecipare alla stesura delle nuove regole. Le conseguenze si sono viste negli ultimi mesi, durante i quali si è creata una situazione di pesante incertezza per lavoratori e aziende che non trova paragoni con il passato. L’Amministrazione di Carrara, ancor prima di attribuire ad “altri” tutte le responsabilità, inizi a fare quello che le compete a cominciare dall’adozione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi (Pabe) che rappresentano uno strumento di pianificazione fondamentale per coniugare lavoro e ambiente e creando un rapporto serio e credibile con la Regione Toscana che ha un ruolo fondamentale per risolvere i problemi aperti che vanno dal piano cave alla legge 35 compreso quell’articolo 58bis prima richiesto alla Regione come “salvacave” e poi duramente contestato da coloro che lo avevano invocato. Oggi, purtroppo, l’amministrazione di Carrara è completamente isolata nel contesto istituzionale dei Comuni e della Regione non solo per le indecisioni dimostrate ma anche per le contraddizioni interne a un movimento stretto fra i massimalismi ambientalisti e le legittime richieste di sviluppo sostenibile che la città ha dimostrato di chiedere con forza. Riteniamo che questa situazione di incertezza non possa protrarsi all’infinito e che Carrara, come richiesto con la manifestazione di lunedì 1 aprile deve riacquistare un ruolo centrale nella gestione delle problematiche legate al marmo e auspichiamo perciò che la Regione possa assumere ogni iniziativa che possa scongiurare ulteriori effetti negativi sull’occupazione e sull’economia del territorio.