Carrara unita nella lotta al cambiamento climatico: «è emergenza per l´umanità»

Carrara - In occasione del consiglio comunale di domani, lunedì 15 luglio, a Carrara si discuterà un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche nel quale si evidenziano le criticità ambientali, l'emergenza climatica ed quella ecologica, affermando che la tutela dell'ambiente è la sfida più grande di sempre per l'umanità e impegnando l'azione amministrativa nella lotta al cambiamento climatico attraverso politiche responsabili e sostenibili. Tutte le forze politiche in campo si sono unite dando mandato al sindaco e alla giunta di dare seguito con atti concreti a questo indirizzo politico. Il consigliere comunale di Forza Italia, Lorenzo Lapucci, intende presentare un documento in allegato che impegna l'amministrazione a sensibilizzare la cittadinanza sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigarette, inquinante principale dei nostri mari.



Nel documento redatto da Lapucci si legge che “la plastica è un grave problema per l’ambiente, specialmente per i nostri mari, tanto che molti paesi hanno deciso di bandirne l’uso. Sono sempre più numerose le iniziative che puntano ad abolire gradualmente i prodotti in plastica monouso, principalmente i sacchetti, le cannucce e i contenitori usa e getta” e che “molte nazioni, tra cui l’Italia, hanno già vietato l’utilizzo di sacchetti non biodegradabili; negli Stati Uniti, per esempio a Seattle e in California, è già in vigore il divieto di utilizzare cannucce monouso, mentre in Europa il divieto dovrebbe entrare in vigore in tutti gli Stati membri entro il 2021, come richiesto dal Parlamento e dal Consiglio europeo”.



Il documento rimarca lo studio di Ocean Conservancy, associazione no profit che da 32 anni organizza l’International coastal cleanup, iniziativa che vede la raccolta sulle coste di tutto il mondo dei rifiuti più vari. Fra quelli recuperati sono proprio i mozziconi di sigaretta i più diffusi: dal 1986 a oggi ne sono stati raccolti più di 60 milioni, circa un terzo di tutti i rifiuti raccolti. Solo nel 2018 ne sono stati raccolti oltre 2 milioni. Secondo il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep), inoltre, i mozziconi di sigarette sono in cima alla lista dei rifiuti che soffocano il Mar Mediterraneo. Nella gigantesca pattumiera marina, i ‘regali’ dei fumatori ammontano al 37% dell’immondizia raccolta, che supera il 40% se si conta anche il 3,8% delle confezioni di tabacco. Seguono poi bottiglie di plastica (9,8%), buste di plastica (8,5%), lattine di alluminio (7,6%), coperchi (7,3%), bottiglie di vetro (5,8%), il set completo del picnic usa e getta (bicchieri, piatti e posate) con il 3,8%, imballaggi e contenitori di cibo (2,5%), cannucce (2,1%) e linguette di apertura di lattine o altro (1,9%).



In consiglio comunale, domani, verrà aperta una discussione sul cambiamento climatico. Ragion per cui il forzista manifesta la necessità di promuovere una campagna di sensibilizzazione contro la dispersione dei mozziconi di sigarette nell’ambiente “al fine di rendere edotta la cittadinanza sul corretto smaltimento dei rifiuti in oggetto”, “di posizionare un numero adeguato di cestini per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo a partire dalle aree di aggregazione sociale”, “di valutare l'inserimento nel Regolamento di Polizia Urbana di apposito divieto che sanzioni i fumatori che contravvengono al corretto smaltimento dei mozziconi di sigarette”, “di valutare la possibilità di introdurre il divieto di fumare sulle spiagge del territorio comunale” e da mandato al Sindaco e alla Giunta di dare seguito con atti concreti agli indirizzi politici sopra elencati.