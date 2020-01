Carrara, Psi contro M5s: «Oltre la normale amministrazione quotidiana, nulla»

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo dalla segreteria comunale del Psi di Carrara.



Per la serie “non finiremo mai di stupirvi”, i grillini di Carrara, dopo 3 anni di Governo, hanno meravigliato anche gli scettici illustrando di aver praticamente già realizzato il loro programma di legislatura producendo un elenco di modestissime attività che non sono andate oltre la normale amministrazione quotidiana.

Oggi di fronte a un’amministrazione che rotola sconsolatamente verso il capolinea ma che tenta quotidianamente di gettare fumo negli occhi ai cittadini ci permettiamo di rilevare che potevano aggiungere anche che:

- i beni estimati dopo 3 secoli son tornati comunali grazie alla famosa delibera di Consiglio Comunale più volte annunciata nel passato dal sindaco e dal suo Vice,

-che il gettito del marmo è stato raddoppiato grazie alle nuove stime di mercato combattendo ferocemente le “lobby” del settore

- che I Cittadini di Carrara sono lieti di passare il tempo libero nell’area Ceci dove è stato aperto il parco più bello d’Italia

- che le scuole sono tutte agibili e funzionanti così come il nuovo polo scolastico realizzato davanti al Porto

- che è sparito lo scheletro del Marble Hotel e che l'area dell’ex Mediterraneo è stata finalmente riqualificata grazie agli ottimi rapporti messi in atto con la sua generosa proprietà.

- che sono stati realizzati chilometri di piste ciclabili sull’ex ferrovia Marmifera e che lo stadio dei marmi è finalmente agibile in tutti i suoi settori per la gioia dei tifosi

Giunti a questo punto di un’indefessa attività costellata di successi straordinari e visto che mancano ancora due anni alla fine del mandato, vorremmo suggerire ai grillini, per non annoiarsi, di metter mano anche al traforo della Foce, alla funivia Carrara - Campo Cecina con vista panoramica sulle cave e, nei ritagli di tempo, magari anche ad nuovo ospedale da costruire al posto del Monoblocco per fare cessare le recenti polemiche

Nel frattempo, però, non dovrebbero perdere di vista la politica internazionale e, considerato che è stata chiusa la Fiera Marmotec, potrebbero dare una mano al loro Ministro degli Esteri per risolvere la crisi Libica e dare qualche consiglio per scongiurare la costruzione della bomba atomica in Iran.

In molti, noi compresi, non si erano accorti di vivere a Mirabilandia perciò siamo grati ai nostri amministratori per avere riassunto in una preziosa monografia in giallo fatti e azioni amministrative completate e riteniamo che per la Città sia stata una grande fortuna aver trovato un Sindaco e un Amministrazione così illuminati e per questo ci auguriamo che restino a lungo al loro posto per completare la loro gloriosa cavalcata!