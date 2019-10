Carrara coi curdi: approvato all´unanimità l´Odg in sostegno al Rojava

Carrara - Sono state quattro le mozioni presentati in favore del popolo curdo a seguito dall’attacco mosso da Erdogan al Rojava, il kurdistan siriano: una del PSI, una del Partito Democratico, una dell’amministrazione e una da parte di un’associazione femminile esterna al consiglio. In conferenza dei capigruppo le mozioni sono state riunite di comune accordo tra le forze politiche per confluire in un unico ordine del giorno, approvato all’unanimità durante il consiglio comunale di Lunedì 21 ottobre. Con esso il Consiglio comunale “esprime solidarietà alla popolazione curda dell’intero Rojava, condanna l’attacco turco e fa proprie le richieste delle donne curde del Nord e dell’Est della Siria: stop alla vendita delle armi a Erdogan, fine dell’invasione e dell’occupazione della Turchia nella Siria del nord; istituzione di una no-fly zone per la protezione della vita della popolazione nella Siria del nord e dell’est; prevenire ulteriori crimini di guerra e la pulizia etnica da parte delle forze armate turche; garantire la condanna di tutti i criminali di guerra secondo il diritto internazionale; attuare sanzioni economiche e politiche contro la Turchia; adottare provvedimenti immediati per una soluzione della crisi politica in Siria con la partecipazione e la rappresentanza di tutte le differenti comunità nazionali, culturali e religiose in Siria.” L’assise chiede inoltre al governo italiano che si mobiliti presso l’UE e altri organismi internazionali affinché la Turchia cessi immediatamente l’attacco contro il popolo curdo e al contempo impegna il sindaco a rappresentare la posizione del Comune di Carrara in ogni sede istituzionale adeguata.