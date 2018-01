Buselli (Psi): `Caduta la maschera sui beni estimati`

Carrara - Con le Linee programmatiche consegnate con imbarazzante e voluto ritardo ai consiglieri è subito caduta la maschera del sindaco De Pasquale e della sua maggioranza.



Da una prima valutazione sembrano molte le proposte stravolte rispetto al programma elettorale che i 5 Stelle avevano presentato agli elettori, ma l'assenza di un benchè minimo accenno ai cosiddetti Beni Estimati delle cave è davvero imbarazzante.



Questo argomento è stato infatti cavalcato dall'attuale sindaco assieme ai consiglieri di opposizione come la madre di tutte le battaglie per far cessare "i plurisecolari privilegi del marmo" dando da intendere, per anni, ai carrarini che bastava la semplice volontà politica e una sola delibera del Consiglio comunale per risolvere una vicenda controversa che si trascina da oltre due secoli e mezzo.



Vale la pena di ricordare che, nonostante l'Amministrazione di centro sinistra avesse incalzato la Regione Toscana affinchè risolvesse il problema per via legislativa, non passava giorno in cui non fossero lanciate accuse di connivenza con gli industriali fino ad orchestrare vere e proprie campagne di disinformazione se non un vero e proprio clima di odio nei confronti di chi amministrava fino a sfociare nei tumulti organizzati durante i consigli comunali.



Di questo e di altro, prima o poi il Sindaco e la sua maggioranza dovranno rispondere ai cittadini compresi quelli che, in buona fede, hanno creduto ai facili proclami.



Leonardo Buselli, Psi Carrara