Bernardi (Alternativa per Carrara): `Sospensione delle Commissioni e del Consiglio comunale`

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa di Massimiliano Bernardi di "Alternativa per Carrara" riguardo la situazione di emergenza da Covid-19.



Siamo in piena emergenza coronavirus con una percentuale di contagi e persone decedute in Provincia di Massa Carrara tra le più alte della Toscana, a livello amministrativo non ci sono urgenze di provvedimenti da votare, quindi chiedo di sospendere le sedute delle Commissioni consiliari e dei consigli comunali per evitare rischi di contagio.



Inoltre, considerato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa deve essere svolta come da Decreto del Presidente del Consiglio attraverso il lavoro agile, che limita la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile, chiedo che queste misure vengano adottato in pieno anche dalla nostra Amministrazione a tutela dei dipendenti.



Chiedo inoltre che vengano poste in essere forme di rotazione dei dipendenti decise con pari dignità ed opportunità nei confronti di tutti, allo scopo di garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Queste raccomandazioni è obbligatorio renderle pubbliche in quanto pare che nella gestione del personale da parte degli amministratori grillini ci sia ancora parecchio da attuare al fine della tutela da contagio. Abbiamo apprezzato la velocità con cui è stata appena approvata dalla Giunta la modalità in videoconferenza delle riunioni in modo da assicurare la distanza di almeno un metro tra le persone coinvolte , la stessa attenzione sarebbe stato il caso anche di adottarla nei confronto dei dipendenti come accade in altre realtà.



Per quanto attiene lo svolgimento del Consiglio Comunale anche se in streaming, credo che non sia sufficiente chiudere al pubblico le sedute e far accomodare a distanza «di sicurezza» i consiglieri con a disposizione le bottiglie d'alcol per disinfettare le mani, con l'intento di adempiere alle prescrizioni dei Dcpm, perché non è così. Sono peraltro molto compiaciuto che il Sindaco, da quando si è deciso ad informare i cittadini sul numero delle ordinanze emesse e dei casi positivi presenti in città abbia anche utilizzato richiami verso coloro che non rispettano le regole chiedendo di “stare a casa" Questo comportamento mi autorizza a dichiarare che anche tutti noi rappresentanti politici avremmo preferito restare a casa, proprio perché dobbiamo dare l’esempio. Il Consiglio è l’organo più importante del Comune perché ha il compito di discutere e votare le delibere, ma in questo momento non vi sono scadenze urgenti che potrebbero bloccare la macchina amministrativa, tranne forse l'urgenza “assurda e fuori luogo" come comunicato sulla stampa dal capogruppo Daniele Del Nero di velocizzare la chiusura della transazione Vicesindaco /Paradiso Spa che sembrerebbe l'unico problema dei 5 Stelle.



L'impegno e la disponibilità, in caso di vere urgenze per nuove convocazioni, saranno onorate dal sottoscritto fino a quando la situazione non ritornerà alla normalità. Sostengo e comprendo la preoccupazione diffusa nella nostra comunità per l'evolversi dell’infezione Covid19, ma proprio per questo noi che rappresentiamo le istituzioni non possiamo sottrarci al dovere di rispettare le norme che ci vengono imposte d’Autorità , né vogliamo lasciare la struttura tecnica e gestionale del municipio senza il necessario supporto politico dal momento che , ripeto, non si ravvisato urgenze.



Siamo tutti qua assieme a contrastare l'epidemia che tocca ognuno di noi da vicino e non a cuor leggero o tantomeno per diletto, ma per dovere e per garantire la piena funzionalità delle misure restrittive specie in questa fase concitata in cui abbiamo doveri ed obblighi rispetto alla gestione della grave crisi sanitaria, chiedo per queste motivazioni la sospensione delle Commissioni e dei Consigli comunali".