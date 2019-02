Art Bonus, Giannarelli (M5s) dona 1000 euro. `Imprenditori, fate come me`

Il consigliere regionale pentastellato: "Ho voluto fare la mia parte per la comunità di cui sono orgoglioso di rappresentare gli interessi in Regione"

Carrara - Art Bonus, anche il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Giacomo Giannarelli dona mille euro per i lavori di ripristino del teatro degli Animosi di Carrara e lancia un appello agli imprenditori facoltosi: “Date una mano al rilancio della nostra città”.



Giannarelli non è nuovo a donazioni. “Sono 117mila gli euro che ho restituito in quattro anni di mandato. Nel caso di Art Bonus ho da subito ritenuto l’iniziativa del sindaco De Pasquale di grande spessore: ho voluto fare la mia parte per la comunità di cui sono orgoglioso di rappresentare gli interessi in Regione”. Per quanto riguarda la provincia di Massa-Carrara ricordiamo anche la donazione da parte del gruppo M5S Toscana di 30mila euro per gli istituti Montessori e Zaccagna e l’erogazione di quasi 12mila euro per l’acquisto di dieci defibrillatori già consegnati. “Complessivamente – evidenzia Giannarelli – come gruppo abbiamo investito quasi 290 mila euro sul territorio toscano: 166mila euro nelle scuole e 120mila nell’acquisto di 100 defibrillatori”.



Art Bonus è un’iniziativa del ministero dei Beni culturali che consente un credito d'imposta pari al 65% delle donazioni fatte (da cittadini o aziende) a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Nel caso del Comune di Carrara il finanziamento è stato vincolato al rilancio del teatro Animosi. Chiunque può donare e avere diritto alla detrazione che sarà spalmata nell’arco di tre anni tramite tre quote di pari importo. “Incidere sul destino del patrimonio culturale della propria città è semplice. Adesso – conclude Giannarelli - non ci sono più scuse: chi può si faccia avanti”.