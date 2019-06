Andreazzoli (Psi): «Su ricavi crematorio Martinelli non sa o non vuol parlare»

Carrara - Giuseppina Andreazzoli (PSI) replica al vicesindaco Matteo Martinelli sui ricavi del crematorio. "Martinelli dovrebbe rispondere alle mie interrogazioni in consiglio comunale – scrive la consigliera – anziche´ continuare ad arrampicarsi sugli specchi (con scarso successo) continuando a ripetere cose da lui dette e ridette, ma comunque per niente attinenti alle domande che gli vengono poste. Ho chiesto in consiglio comunale al Vicesindaco di conoscere con precisione i costi di esercizio del forno crematorio del cimitero di Turigliano con una domanda precisa che, per essere evasa, non necessita di giustificazioni e critiche relative alla precedente amministrazione dal momento che il servizio e` stato attivato e gestito dall’amministrazione De Pasquale.



I dati che ho chiesto di conoscere, e che ancora attendo, riguardano l’esercizio di un’attivita` gestita dal comune tramite una partecipata e la considerazione che sono costretta a trarre e` semplice: o il Vicesindaco e` in grado di fornire cifre esatte e certe sui costi del nuovo servizio ma non intende renderle pubbliche oppure, se non le conosce, deve semplicemente decidere se attivare l’amministrazione di Nausicaa per venirne a conoscenza cosi` da poterle illustrare non solo ai consiglieri comunali ma a tutta la città. Ritengo che solo cosi` possa essere rispettato quel principio di trasparenza tanto sbandierato in campagna elettorale ma poi scarsamente rispettato."



Tutti, a partire dal vicesindaco, possono avanzare critiche e fare considerazioni traendo conclusioni a proprio piacimento ma le critiche personali non sono la risposta alla mia domanda.

Considerato che non ho avuto nessuna risposta alla mia richiesta resto in attesa che vengano resi pubblici e messi a disposizione i dati da me richiesti circa la gestione del forno crematorio la cui gestione economica, in mancanza di tali informazioni, appare avvolta nel mistero."



IR