`Sindaco, aspettiamo da mesi progetti seri e concreti`

Crudeli (PD) risponde a De Pasquale: "Quando farà rimuovere le terre stoccate alle cave?"

Carrara - Leggo sbigottita la risposta del Sindaco De Pasquale che, di fronte a precise contestazioni sulle gravissime inadempienze dell'amministrazione e in merito alle continue dimostrazioni di inadeguatezza dei suoi costosi assessori, conferma la fondatezza dei miei rilievi.

Da questa amministrazione ci si aspetta, ormai da mesi, che venga messo in atto il programma elettorale con il quale sono state vinte le elezioni amministrative, anche e soprattutto per non continuare ad illudere gli elettori attraverso blog e conferenze stampa.

Servono infatti documenti, atti, progetti seri e concreti da presentare e discutere in Consiglio comunale e nelle Commissioni consiliari, le sole sedi deputate al confronto e nelle quali si vota per condividere o contrastare indirizzi e iniziative della maggioranza.

Il mio contributo politico e personale sarà sempre a disposizione ma è indispensabile che il dindaco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza garantiscano la necessaria trasparenza iniziando con il firmare la Carta di Avviso Pubblico atto che, fino ad oggi, hanno costantemente negato.

Da un sindaco che ha abolito uno strumento di democrazia e di partecipazione come i Consigli dei cittadini e che dopo sei mesi dall'elezione non ha ancora presentato le linee programmatiche, certificando così il nulla del suo agire, possiamo accogliere solo le scuse alla Città. Per il momento prendo atto che il sindaco è impegnato a riflettere sui massimi sistemi e, in attesa di conoscere le sue proposte, mi accontenterei di sapere quanto farà rimuovere le terre stoccate alle cave che, come ha sempre sostenuto, rappresentano un grave pericolo evitabile con una semplice ordinanza.