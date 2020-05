"Marcia" bloccata, Musetti: «Non sarà una multa a fermare la libertà»

Carrara - Partirono in due ma ne tornò solo uno. Finisce così la "Marcia per non marcire" lanciata da Gianni Musetti, esponente locale di Forza Italia e nel 2017 leader della lista 'Trump per Carrara', e Nicola Franzoni, imprenditore di Carrara e gestore di tre bar del territorio.



La "marcia su Roma" che avevano organizzato per la giornata di ieri non ha avuto un lieto fine. Franzoni una volta toccata la capitale è stato fermato dalle forze dell'ordine e trattenuto nella questura di Roma. Di lui non si è saputo più nulla dopo le varie dirette sui social che ha realizzato per documentare la manifestazione lanciata in difesa del mondo dell'imprenditoria. Gianni Musetti invece se l'è cavata "solo" con una multa di 288 euro. Lo abbiamo contattato mentre era di ritorno dal Lazio.



Com'è andata la manifestazione?

«Ci hanno impedito di manifestare alla fine. Hanno bloccato tutto, in autostrada e in autogrill ed è andata così».



I blocchi erano per la manifestazione o per la pandemia?

«Per la manifestazione, per la manifestazione. Purtroppo non sono riuscito nemmeno a filmare il blocco che c'era».



Quante persone eravate?

«Eravamo sparsi, Forza Nuova è riuscita ad entrare in piazza. Noi siamo arrivati alla spicciolata ma ci multavano».



Che tipo di multa vi hanno fatto?

«La multa perché siamo usciti dalla nostra Regione».



Volevate parlare con Conte?

«No, volevamo mandare un messaggio al Governo e contestare le misure attuate contro gli imprenditori. La risposta del Governo è stata oscurare le webcam e la nostra protesta. Abbiamo trovato ovunque celere con scudi e manganelli. Non volevamo scontri, non eravamo in contrapposizione con le forze dell'ordine, ma con il Governo sì».



Le mascherine le usavate?

«Certo. La paura del covid l'abbiamo guardata in faccia. Ognuno si è attrezzato, c'era anche chi usava la tuta usa e getta, oltre che le mascherine e guanti».



Ora dove sei?

«Sto rientrando a Carrara dopo aver fatto qualche ora di questura. Nicola non so nemmeno dov'è. Alla fine mi hanno fatto una multa di 288 euro».



Ne è valsa la pena?

«Sì, non sarà una multa a fermare una lotta per la libertà. E poi queste multe sono incostituzionali».