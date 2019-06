«La propaganda grillina non fermerà la paralisi, Spattini si dimetta»

- "Le dichiarazioni sostanzialmente identiche nei contenuti della consigliera Nives Spattini e del Capogruppo 5 stelle in Regione Toscana Giannarelli utilizzano tutti i più logori slogan della propaganda grillina: poteri forti, inefficienze secolari, responsabilità di quelli che c'erano prima. Siccome pensiamo che non sarà sfuggito ai due che il sindaco della città di Carrara appartiene al loro partito ci dicano da quando cominceranno ad assumersi loro le responsabilità della totale paralisi dell'attività amministrativa". Così il Partito Democratico di Carrara in risposta alle affermazioni del consigliere regionale Giacomo Giannarelli e della consigliera comunale Nives Spattini."Giannarelli evoca accordi che ad oggi, a distanza di 20 giorni dalla scadenza per l'approvazione dei Pabe non ci sono, anzi il Mibact non ha ancora fissato una data per un incontro. Parlano di "svolte epocali" sul Regolamento degli agri marmiferi, quando non ne hanno scritto neppure una riga ad una settimana dalla scadenza. Rimaniamo basiti, ma non sorpresi, dalle parole sconclusionate della presidente Spattini, che appare oramai l'alter ego del ministro Toninelli, in salsa carrarese, confermando una volta in più la sua "ignoranza" nella materia. Averla messa a gestire una commissione così strategica è da irresponsabili, o forse è esattamente quel che si voleva? Al di là delle polemiche sterili, qual è, di fatto, l'idea di questa amministrazione sul tema? Impossibile saperlo, visto che nei fatti nulla si è visto se non un po' di fumo per accecare l'assenza di una linea costruttiva"."E' auspicabile - conclude il Pd - che il sindaco De Pasquale dia un forte segnale sostituendo la presidente, che per amor proprio farebbe meglio a dimettersi, con qualcuno che veramente desideri aiutare lavoratori ed imprese del lapideo, altrimenti sarà evidente come si voglia continuare a fare polemiche, polveroni e null'altro."