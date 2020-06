«La nuova fiera del marmo per promuovere Carrara e tutto il settore»

Carrara - L'amministrazione comunale di Carrara guarda positivamente all'iniziativa della nuova fiera del marmo da Imm, rivolta sia a incontri sul posto, sia online, che si svolgerà il prossimo settembre. «Trovo interessante e stimolante la soluzione proposta da Imm per l’edizione 2020 della Fiera del Marmo - commenta il vicesindaco con delega al marmo Matteo Martinelli - L’idea di tenere insieme la parte business, che si articolerà anche attraverso una piattaforma online, a quella della valorizzazione del territorio, con la conferma di White Carrara Downtown, mi sembra una valida risposta alle sfide che ci pone questo momento così particolare, anche a seguito della pandemia da Covid-19».



«Ma.R.Mo 2020 – prosegue Martinelli – si preannuncia come un evento innovativo che ben risponde al mandato che abbiamo dato a Imm: affermarsi come il soggetto deputato alla promozione del marmo e con esso della città tutta. Sì, perché attraverso il nostro materiale di eccellenza possiamo valorizzare Carrara, la sua cultura, il suo patrimonio artistico e il suo tessuto commerciale. Il marmo rappresenta una dimensione che riguarda tutti, in città e una fiera sviluppata anche online potrà ambire ad una rinnovata attenzione internazionale su Carrara».