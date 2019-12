«Carrara ha bisogno di un ospedale pubblico: abbattete il Monoblocco»

Carrara - In controtendenza il collettivo Massa Città in Comune interviene per chiedere l'abbattimento del Monoblocco di Carrara. In una nota scrive che "Carrara deve avere un vero ospedale, non un presidio sanitario con qualche servizio elemosina" e che il "Monoblocco deve essere abbattuto perché costruito deturpando il contesto circostante fatto di edifici sanitari ben inseriti nell'ambiente naturale".



Il collettivo di sinistra che pone al centro del dibattito i beni comuni, in questo caso della vicina Carrara, evidenzia come la città sia "ormai troppo abituata alla cultura delle distruzione ambientale e della decadenza economica" e critica il modello di sviluppo del Nuovo Ospedale delle Apuane, costruito in project financing: "Il modello dell'ospedale costruito con la finanza di progetto è fallito in Toscana come in Lombardia e Veneto, perché porta disservizi e disagi sia per i degenti che per i lavoratori della sanità, ma soprattutto ha regalato al capitalismo finanziario una rendita economica con soldi pubblici a spese della salute e del lavoro".



"Da decenni – scrive Mcc - sentiamo parlare di transizione del capitalismo verso i servizi, con la conseguente riduzione di posti di lavoro nella manifattura. Carrara lo ha vissuto sulla propria pelle prima con la scomparsa della filiera del marmo e adesso con l'ospedale unico che ha eliminato posti di lavoro proprio nel settore che doveva parare i colpi della crisi manifatturiera. La morte del commercio nel centro di Carrara deriva da scelte politiche sbagliate, come la creazione del NOA. Inquinare il dibattito sul monoblocco serve a nasconderlo". Secondo il collettivo "Carrara deve avere un ospedale pienamente funzionante che muova ogni giorno migliaia di persone intorno alla sua struttura; se si vuole fermare l'impoverimento della città la strada è quella di ritornare a un ruolo del pubblico come strumento per la creazione di benessere diffuso".



"Le scelte politiche degli ultimi venti anni hanno reso dipendente l'intera economia carrarina dal capitalismo marmivoro che sta investendo gli extra profitti in strutture sanitarie e servizi ospedalieri. L'impoverimento del tessuto sanitario pubblico è funzionale a tale disegno di privatizzazione della sanità. L'impegno a pretendere un ospedale pubblico deve essere collettivo perché non possiamo lasciare che sia il capitale privato, alla ricerca di una rendita finanziaria, la risposta alla domanda di migliori servizi sanitari. Non è accettabile da un lato che sia Masayoshi Son il proprietario del NOA, e dall'altro che non ci sia una risonanza magnetica pubblica. Per cui ci si rivolge a quella privata di proprietà di qualche capitalista marmivoro".