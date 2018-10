«Alla Imm una perdita di un milione. Incapacità amministrativa»

Il consigliere di Forza Italia, Lapucci: Dopo avere cancellato la Fiera Internazionale Marmi e Macchine, errore economico e politico gravissimo, di concerto con la dirigenza, ha infilato un risultato negativo dopo l’altro»

Carrara - «Imm-CarraraFiere bilancio 2017 Risultato netto negativo per 964mila 797euro». La denuncia arriva dal consigliere comunale di Forza Italia, Lorenzo Lapucci. «Dopo mesi di richieste formali tramite PEC ed informali nelle sedi istituzionali, sappiamo che il bilancio della Internazionale Marmi e Macchine Carrara SPA, dopo la fusione e l'incorporazione della controllata Carrarafiere nell'ottobre 2017, chiude in rosso».



«Per gli obblighi di pubblicità e diffusione dei dati come previsto dall'articolo 22 della legge sulla Trasparenza Amministrativa seppur in tempi lunghi, la IMM CarraraFiere ha pubblicato sul sito istituzionale il documento di bilancio 2017 e gli allegati. A questo punto credo sia giusto chiedersi, ancora una volta, a quale concetto di trasparenza si stia ispirando l’amministrazione grillina che fin dallo scorso maggio ha continuato a negare risposte sulla situazione di una società costituita dal Comune di Carrara e gestita, tra l'altro assieme alla Regione Toscana. Al fine di far conoscere i risultati di bilancio 2017 mi limito a riprendere testualmente quanto scritto e pubblicato dal Collegio sindacale della Società nella relazione allegata: “La rappresentazione economico-patrimoniale del 2017 evidenzia un valore della produzione pari ad euro 3,6 milioni (pari a una variazione di meno 12,10%) e costi di produzione per euro 3,7 milioni (pari ad una variazione di meno 13,75%)”. La relazione del Collegio sindacale sottolinea anche che ”Il Risultato Netto è negativo per euro 964.797”».



«I numeri finalmente divenuti pubblici, aridi ma inequivocabili – prosegue Lapucci – hanno fatto emergere se ce ne fosse necessità che l’Amministrazione a 5 Stelle, dopo avere cancellato la Fiera Internazionale Marmi e Macchine, errore economico e politico gravissimo, di concerto con la dirigenza, ha infilato un risultato negativo dopo l’altro. Grazie ai silenzi del vicesindaco e assessore Matteo Martinelli che gestisce la delega alle società partecipate, i 5 Stelle hanno dimostrato una sconcertante incapacità amministrativa e gestionale della Società IMM spa. Le risposte che magistralmente sono tardate ad arrivare, sono il frutto di strategie politiche compiacenti che continuano a coprire gli errori e risultati negativi, sia sulla tenuta delle linee programmatiche che sugli investimenti previsti».



«La società IMM/CarraraFiere purtroppo ha fatto registrare, negli ultimi anni, bilanci ancora peggiori ma considerato ciò che appare, non sarà facile ripianare il deficit con gli interventi strutturali del Padiglione B modificandone la funzionalità per ospitare manifestazioni sportive e diversificarne il business aziendale. Non sarà in quanto non essendo stato predisposto un business plan atto ad identificare un profilo certo di redditività aziendale, non è possibile auspicare il “raggiungimento di un duraturo equilibrio di bilancio“ come sostenuto anche dal presidente del collegio sindacale Giorgio Dell'Amico. Oltre a tutto ciò non si può tacere la mancanza di vigilanza posta in essere dall’amministrazione comunale che, invece, sarebbe obbligata a fare. Ora, dopo aver taciuto volutamente per mesi e aver risposto in maniera non sufficientemente idonea alle mie richieste, gli amministratori grillini dovranno obbligatoriamente prendere delle decisioni ed informare i cittadini di Carrara oltre alle perdite di bilancio 2017 anche in merito alle modalità ed ai progetti previsti dagli investimenti effettuati sui padiglioni fieristici della struttura».