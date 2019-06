Con Marmotour nella cava in galleria più bella del mondo

Carrara - Sapete che solo con MARMOTOUR potete visitare la cava in galleria più bella del mondo?

Si trova in località FANTISCRITTI, a Carrara, nel bianco e fresco cuore del Monte Torione, dalla cui vetta Michelangelo trasse i blocchi per la Pietà ed il Mosè.

Il personale vi doterà di caschetto e gillet catarifrangente e vi accompagnerà, su di un minibus, attraverso la vecchia galleria della ferrovia MARMIFERA. Dopo poche centinaia di metri arriverete in un luogo quasi lunare dove il tempo di ferma e si perde la cognizione delle misure. I turisti arrivati da tutto il mondo restano a bocca aperta di fronte a questa immensa CATTEDRALE, così la definiscono, e nello scoprire il nostro oro bianco lungo tutto il percorso agibile per grandi e piccini. In cava si cammina su di un pavimento di marmo e sarete guidati dal personale che risponderà esaustivamente a tutte le domande relative alla nascita della cava in galleria, alle tecniche di estrazione ecc...

Potrete inoltre ammirare il gigantesco murale, che rappresenta LA CREAZIONE DI ADAMO di Michelangelo, dipinto da Ozmo su una delle colonne portanti della cava, dietro richiesta di Francesca Dell'Amico, titolare del MarmoTour, che ha voluto rendere la cava ancora più unica con un'opera d'arte riconoscibile da tutti.

In cava si può inoltre trovere una bizzarra, insolita e stravagante cantina di STRAORDINARIO, un vino metodo classico fatto con uve autoctone dei colli del Candia ed imbottigliato in 300 bellissime bottiglie da una linea particolare e che prende il nome dal marmo della cava che non è ordinario ma BIANCO STRAORDINARIO.

Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 17, i tour partono ogni ora e la prenotazione non è necessaria, il prezzo d'ingresso è di € 10,00 per gli adulti, di € 5,00 per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.

Il tour dura circa 40 minuti, la spiegazione può essere in italiano, inglese, francese e tedesco. La temperatura interna è di circa 16° pertanto si consiglia di munirsi di felpa.

NON PERDERE L'OCCASIONE DI FARCI VISITA, RESTERETE AFFASCINATI DA QUESTA ESPERIENZA!