Stampa 3d, workshop gratuito di successo a Multiverso Carrara

Carrara - Grande successo per il primo Workshop gratuito di stampa 3d organizzato da S3dBioFactory e Spazio Coworking Multiverso Carrara. A due mesi dalla collaborazione è nato un vero e proprio laboratorio di stampe 3d con servizio di prototipazione e realizzazione oggettistica personalizzata, la prima e unica su copisteria tridimensionale su Toscana e Liguria che utilizza solo ed esclusivamente materiale biocompostabile biodegradabile.



"Vogliamo diffondere l'innovazione nel rispetto di un modello di economia circolare dando la possibilità alle industrie di abbandonare materiali plastici inquinanti e dannosi utilizzando materie prime ottenute in modo ecosostenibile". A parlare è Danilo Cusimano fondatore del brand S3DBioFactory a seguito della filosofia “NO WAY PLASTIC and derivatives: proteggiamo la terra”. Egli insieme al maker Lorenzo Filattiera ha deciso di introdursi nel campo dell'INDUSTRIA 4.0 attuando la formula sulla TECNOLOGIA INNOVATIVA e sviluppo ECOSOSTENIBILE, con l'utilizzo di stampanti 3D FFF (fused filament fabbrications) per poter stampare in modo conscienzioso utilizzando solo filamento biocomposito.



"La nostra mission è diffondere e divulgare il progetto suddetto anche alle industrie affinché possano accoglierlo, nel rispetto di un modello di “economia green” e circolare, che riduca l'impatto ambientale. Il mio passo successivo è mettere a disposizione presso spazi coworking, scuole, etc stampanti 3D per sostituire l’oggettistica comune dal materiale PETROLCHIMICO cioè LA PLASTICA a OGGETTI BIOPLASTICI, riproducendo in modo coscienzioso sia la quantità che la materia. E proprio per questi principi abbiamo deciso di dar vita al primo Workshop gratuito organizzato in incontri di un ora e trenta dove ti approccerai alla stampa 3d e chissà che non diventi proprio non solo un hobby ma la tua professione. Contattaci al numero 0585 859654 o per mail factorys3d@gmail.com".