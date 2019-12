Marmo, a Carrara il debutto nazionale del nuovo `bisonte` Man

Carrara - Debutterà a Carrara, presentato dalla Tirrenia Trucks, concessionaria Man per la Toscana e la Sardegna, il nuovo veicolo di trasporto blocchi appena arrivato in Italia. Per presentarlo in prima assoluta in Italia è stata scelta la meravigliosa cornice delle cave di Carrara. Accadrà sabato 7 dicembre e si protrarrà per tutta la giornata, dalle 9 alle 17 in Cava Calaggio 162 sulla Strada comunale per Colonnata.



Il TGS 48.500 8X6 ha una portata di 48 tonnellate complessive, motore D26 da 500 CV, rallentatore Pritarder da 600 KW di potenza frenante, cambio automatizzato, trazione sul secondo, terzo e quarto asse con allestimento trasporto marmo realizzato dall'officina Comes di Ragusa.



Nel corso della giornata sarà possibile visionare, oltre al veicolo TGS 48.500, tutta la gamma del movimento terra del prestigioso brand. E durante l'evento lo staff commerciale della TIrrenia Trucks sarà a disposizione per ogni informazione tecnica e commerciale.



La scelta di Man Trucks, il “Marchio del Leone”, su Carrara per il debutto nazionale di questo nuovissimo gioiello del trasporto su strada, potente e dotato di una tecnologia di assoluta avanguardia, è dovuta certo alle cave di marmo ritenute, esteticamente e funzionalmente, luogo di straordinaria bellezza e suggestione. Ma Carrara è stata scelta anche perché l’evento di sabato sarà l’occasione per annunciare che Tirrenia Trucks farà un rilevante investimento nella città del marmo: aprirà infatti a breve una sua nuova sede con concessionario e officina Man, che sono i numeri uno al mondo dei trucks.



La particolare attenzione al territorio è già rafforzata dalla partnership tra Man e la società le Vie del MarMo per questa prima assoluta. Vie Del MarMo, è il laboratorio della Versilia che, collaborando con le aziende per le aziende, realizzerà per il marchio Man oggetti in marmo made in Italy di alto design e personalizzati. I quattordici maestri artigiani sono entusiasti di questa nuova sfida: con la passione che li distingue realizzeranno complementi per l'arredo e cadeaux per il prestigioso marchio tedesco. Accadrà così sabato che due mondi così distanti ma nello stesso tempo vicini si confermeranno collegati in una filiera di uomini che lavorano per la pietra.



LA MULTINAZIONALE MAN TRUCKS

Il gruppo MAN è il leader mondiale per la produzione di veicoli industriali, motori diesel, turbomacchine. Fondata nel 1758 è stata la prima azienda nel mondo a brevettare e realizzare il motore diesel che prende il nome dal suo inventore Rudolf Diesel. Oggi il gruppo MAN è in linea con le nuove condizioni economiche, sfide della globalizzazione e cambiamenti climatici, da qui il nuovo sviluppo di motori alternativi, veicoli ibridi ed elettrici. Nella sede Man Nutzfahrzeuge, in Monaco di Baviera, sono realizzati nuovi progetti per veicoli e autotrazione che sono la base per il trasporto su strada e il futuro all'insegna della sostenibilità, del risparmio e del rispetto dell'ambiente.