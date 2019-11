Maltempo, De Pasquale: «Chi ha subìto danni conservi scontrini e fatture»

Carrara - A seguito del maltempo che ha investito il nostro territorio tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre, anche l’amministrazione comunale si è attivata attraverso il Settore della Protezione Civile in vista dell’eventuale avvio di un percorso a livello regionale e nazionale per l’assegnazione di contributi a favore dei soggetti pubblici e privati che hanno subito danni.



Vista la decisione della giunta regionale toscana di dichiarare lo stato di emergenza e nella speranza che il governo avvii l’iter a livello nazionale, la Protezione Civile del Comune di Carrara ha infatti iniziato la ricognizione dei danni subiti dalle strutture pubbliche e ha segnalato alla Provincia che ci sono state criticità che hanno coinvolto privati cittadini e attività commerciali/produttive.



«Va detto chiaramente che l’iter non è stato ancora formalmente avviato. Quello che però possiamo fare fin da subito è invitare i cittadini e i titolari di attività che abbiano subito danni a causa del maltempo a tenere tutta la rendicontazione delle spese effettuate per gli interventi di riparazione. Solo conservando scontrini e fatture si potrà ottenere il contributo, se e quando le procedure saranno attivate» ha dichiarato il sindaco Francesco De Pasquale. «Stiamo monitorando con grande attenzione le procedure legate alla dichiarazione dello stato di emergenza. Nel momento in cui la Regione Toscana avvierà la raccolta delle segnalazioni ci attiveremo istantaneamente e informeremo puntualmente la popolazione. Intanto – ha concluso il primo cittadino - ringrazio la nostra i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Locale, le associazioni di volontariato e tutti coloro che hanno collaborato alla gestione delle fasi più critiche dell’emergenza».