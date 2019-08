Lavoro, il Comune di Carrara assume due operatori per l'infanzia

Carrara - Il Comune di Carrara assume due operatori per l’infanzia a tempo indeterminato e pieno. È stato quindi pubblicato l’avviso di selezione pubblica che si può scaricare sul sito del Centro per l’impiego di Massa-Carrara all’indirizzo http://ow.ly/iaZt30pi7bB. La scadenza del bando è fissata per il prossimo 27 agosto 2019. Le funzioni richieste agli operatori selezionati saranno consistenti in iniziative complementari e sussidiarie all’attività educativa: pulizia, riordino e manutenzione locali, collaborazione con il personale di cucina per preparazione, distribuzione e somministrazione dei cibi, cura dell’igiene personale degli utenti dei servizi, semplici lavori di manutenzione, sorveglianza degli utenti nelle situazioni in cui sono in carico all’ente, compresi soggetti portatori di handicap. Tutte le ulteriori informazioni sarà possibile trovarle o all’indirizzo riportato sopra o recandosi direttamente alle sedi del Centro per l’Impiego di Massa, Carrara o Aulla.