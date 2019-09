La Coop di Avenza festeggia 35 anni: grande festa e promozioni

Carrara - Il supermercato Coop di Avenza festeggia 35 anni di attività con una serie di iniziative nel fine settimana. Sabato 28 e domenica 29 tutti i Soci Unicoop Tirreno potranno acquistare i prodotti a marchio Coop con uno sconto straordinario del 35% (non cumulabile con le iniziative in corso e ad esclusione delle ricariche telefoniche e del latte per infanzia).



Domenica 29, dalle 17 alle 21.30, il parcheggio di Piazza Berlinguer si animerà con una serata di musica e intrattenimento per tutti. Sul palco il gruppo musicale 272 e Alina &Co, mentre soci e dipendenti Coop si esibiranno con performance ideate da loro, tra cui un'esibizione di tango. Un video mostrerà interviste, aneddoti e testimonianze realizzate dalla sezione soci Coop di Avenza, mentre i bambini potranno giocare con gli animatori e le mascotte dei Frighissimi. Il momento clou sarà la premiazione del socio/a più giovane e di quello/a più anziano. Tanti i fornitori locali che hanno aderito alla giornata offrendo i loro prodotti (tra cui i formaggi del caseificio Marovelli, i salumi della Bottega di Adò, i prodotti del Banco del Gusto, i vini di Fattorie Toscane, il pane di Lenzoni e la torta di compleanno del Biscottificio Piemonte). Buffet e immancabile torta di compleanno verranno allestiti grazie anche alla collaborazione degli studenti dell'Istituto alberghiero.