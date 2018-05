Iniezione sul marmo, 20mila euro per il festival sportivo in piazza Menconi

Circa 264mila euro saranno stanziati per studi sui piani attuativi, tracciabilità, software per la pesa

Carrara - La commissione marmo e sport di oggi è stata dedicata alla variazione di bilancio. Per il "Summer sport festival" in piazza Menconi saranno stanziati 20mila euro. "All'appello che avevamo rivolto alle associazioni abbiamo ricevuto un buona risposta – ha dichiarato Trivelli – ora formuleremo le nostre valutazioni sui vari tipi di eventi che ci sono stati proposti."

Iniezione su marmo e sport. L’amministrazione De Pasquale stanzierà in variazione di bilancio 20mila euro per l’organizzazione del festival sportivo in piazza Menconi. L’evento dovrebbe tenersi a cavallo tra Luglio e Agosto: “Abbiamo rivolto un appello alle associazioni sportive ottenendo una buona risposta,” ha dichiarato l’assessore Alessandro Trivelli in commissione. Sono circa 23 le adesioni ottenute.



Circa 264mila euro saranno destinati al marmo in più oltre ai 50mila previsti dal bilancio preventivo. Una misura consentita dall'accordo per Area Spa, che ha fatto piovere nuova liquidità nelle casse del Comune. Di questi 96mila euro saranno destinati parte alla realizzazione dell’osservatorio dei prezzi e parte alla ricerca sui piani attuativi dei bacini estrattivi. Gli studi saranno effettuati dall’Istituto di ricerca su territorio e ambiente attivo presso il dipartimento di Storia dell’Università di Pisa. A questo si aggiungerà l'attività ricerca del professor Carlo Baroni, esperto di geomorfologia e docente presso l’Università di Pisa. 28mila 300 euro serviranno ad acquistare hardware e software per la pesa. 120 mila euro saranno usati per il sistema di tracciabilità; infine, 20mila euro saranno impiegati per la promozione del marmo e quindi riservati all’organizzazione di White Carrara Downtown da parte di Imm.



Il consigliere Stefano Dell’Amico ha posto l'accento sulla posizione forte assunta dai sindacati in seguito all’incidente in cava, proponendo l’istituzione di un tavolo permanente a cadenza mensile per valutare periodicamente le relazioni fornite dall’Asl, l'ente preposto ai controlli in cava, da Arpat e dall’ufficio marmo. Il consigliere del PD Cristiano Bottici ha accolto di buon grado l’iniziativa, suggerendo di proseguire l’esame delle problematiche cava per cava che la commissione aveva iniziato. Ha suggerito inoltre nonché di organizzare un tavolo al quale possano confrontarsi imprenditori e sindacati.