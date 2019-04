Per la prima volta in piazza lavoratori del marmo, sindacati (Cgil e Uil) e imprenditori. Quadrelli: «Serve armonizzazione delle normative». Il sindaco De Pasquale: «Ci faremo portavoce dello spirito della manifestazione»

Carrara - Oltre duemila hanno sfilato e si sono trovati in piazza per dire «sì» alle cave e «no» ai ricatti occupazionali. Il mondo del marmo si è fermato per lo sciopero di otto ore indetto da Cgil e Uil a Carrara. Una protesta costruttiva come hanno ribadito più volte gli organizzatori, e che ha visto per la prima volta la partecipazione degli imprenditori e di Confindustria. La manifestazione ha preso avvio alle 9 dallo stadio: il corteo ha risalito il viale XX Settembre fino al centro di Carrara per poi concludersi nel parcheggio di San Martino, dove la piazza è stata riempita di bandiere rosse (quella della Cgil) e azzurre (Uil).



Presenti, oltre alle rappresentanze sindacali, anche il sindaco Francesco De Pasquale, il vicesindaco e neoassessore al marmo, Matteo Martinelli, gli assessori Sarah Scaletti e Anna Galleni, il presidente del Consiglio comunale Michele Palma e alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Sul fronte politico presente anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani e l’ex-sindaco di Carrara Angelo Zubbani. Per gli industriali invece c’erano tra gli altri il presidente Erich Lucchetti e Franco Barattini, al centro della cronaca delle ultime settimane visto lo stop all’escavazione a cui sono state sottoposte le due cave “Michelangelo”.



La nuova normativa sul lapideo, infatti, negli ultimi mesi ha bloccato in l’attività estrattiva a Carrara e questo ha prodotto un forte sentimento di preoccupazione che ha accomunato lavoratori e imprenditori. «Dobbiamo risolvere ora, subito, un grosso problema – ha affermato Leonardo Quadrelli della Fillea-Cgil – che si è determinato perché una serie di leggi (Pit, Legge regionale 35/2015 ,l’art. 58 bis, piani di bacino) molto tecniche e di non semplice definizione rischiano di bloccare per poca armonizzazione le cave e di farci aspettare mesi per sapere se si possa lavorare o meno. Questo non va bene. L'esempio più immediato è che se il 4 giugno, e cioè tra sessanta giorni, il Comune di Carrara e Massa non adottano i piani di bacino, la grande maggioranza delle cave si fermerà e questo non è accettabile perché si creeranno emergenze occupazionali. E i lavoratori, nonostante, non abbiano nessuna colpa, dovranno subire ingiustamente la perdita del posto di lavoro». Da qui la proposta di creare una «conferenza dei servizi permanente e una task force politica, ma soprattutto tecnica, che subito sia in grado di definire prontamente l’armonizzazione congiunta delle normative in corso e in adozione».



«Questo clima di incertezza fa paura – ha sottolineato Francesco Fulignani della Feneal Uil – ci va messa una pezza a questa guerra di tutti contro tutti. Queste nuove normative mettono a rischio i posti di lavoro. Di solito – ha aggiunto – gli scioperi si fanno perché le imprese chiudono per mancanza di lavoro, qui no. Qui le imprese vogliono restare aperte e dare lavoro ai cavatori».



Dalle imprese è intervenuto Anselmo Ricci, presidente della Cooperativa di Gioia. Anche secondo lui è necessaria l’armonizzazione delle normative: «È necessario un periodo di armonizzazione delle normative in maniera tale da arrivare, entro la fine di questa legislatura regionale, a una situazione di certezza condivisa da tutti i soggetti. Adesso tutti siamo chiamati a fare un passo in avanti. Lo devono fare le istituzioni e lo dobbiamo fare anche noi cavatori. Un passo in avanti con l'obiettivo di sottoscrivere tutti assieme, istituzioni, sindacati e imprese, un accordo di programma investimenti per incrementare l'occupazione e aumentare le misure di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale».



«Le migliaia di persone che oggi sono scese in piazza a Carrara – ha commentato dagli industriali Lucchetti – dimostrano che il nostro grido d'allarme per il futuro del marmo e quindi una parte fondamentale dell'economia di Massa-Carrara e della Versilia non era campato in aria. Quando fianco a fianco sfilano lavoratori, imprenditori e semplici cittadini, questo vuol dire che la situazione è grave e che la preoccupazione per il futuro è sentita in maniera comune e condivisa. L'adesione nelle nostre imprese del lapideo e dell'indotto è stata totale – ha aggiunto – ma quello che più mi ha colpito è la partecipazione anche degli imprenditori di altri settori, segno evidente che è diffuso il timore per il domani della nostra economia provinciale. Da questa giornata ora dobbiamo ripartire abbandonando la logica del muro contro muro. Per questo chiediamo a Comune e Regione un periodo transitorio al fine di definire un sistema che dia certezza alle imprese perché senza certezze non ci sono investimenti e non c'è né lavoro né sviluppo».



IL COMMENTO DEL SINDACO DE PASQUALE: «CI FAREMO PORTAVOCE DELLO SPIRITO DELLA MANIFESTAZIONE»

Oggi insieme a diversi componenti della giunta e del gruppo di maggioranza mi sono recato al parcheggio di San Martino dove abbiamo ascoltato gli interventi dal palco in occasione dello sciopero del settore lapideo indetto da Fillea-Cgile e Feneal Uil. Voglio ringraziare gli organizzatori e tutti i partecipanti alla manifestazione per l’atteggiamento propositivo e costruttivo. Tutti gli interventi hanno sottolineato che si è trattato di un’iniziativa “per” e non “contro”, di una manifestazione mirata a chiedere «più lavoro per tutti, più sicurezza, regole certe e più sviluppo sostenibile per il territorio». Le regole sono necessarie perché le cave sono un patrimonio del Comune di Carrara e quindi di tutti i cittadini e devono essere lavorate con grande attenzione da imprenditori che condividono questi principi. Come avevo chiarito fin dalla vigilia dello sciopero, si tratta di istanze che la mia amministrazione condivide pienamente anche alla luce dei numerosi incontri avuti nel corso degli ultimi mesi con lavoratori, sindacati e imprenditori. Stiamo attraversando una fase di grandi cambiamenti, in cui le norme spesso risultano poco armonizzate tra loro e di difficile interpretazione. Conosciamo da vicino le preoccupazioni dei lavoratori di questo settore, che sono anche le nostre e siamo consapevoli che il marmo è ancora il pilastro centrale della nostra economia. Per questo dopo aver aperto un tavolo locale per affrontare le varie problematiche del settore, ascoltando le richieste lanciate dal corteo di oggi, siamo pronti a farci carico di lanciare un confronto anche a un più alto livello istituzionale. Tuttavia ribadiamo di aver già aperto da tempo canali di dialogo con la Regione Toscana, come è normale che sia visto il coinvolgimento di entrambe le istituzioni. Tutti, dai cavatori agli imprenditori, devono impegnarsi affinché l'attività estrattiva sia sempre più sicura, compatibile con l'ambiente e redditizia per la nostra città, in termini occupazionali ed economici. E soprattutto affinché di riducano le ragioni di conflitto tra gli operatori e la città. Affinchè questo accada e si superino le incertezze di questa fase è necessario che tutti i soggetti coinvolti si confrontino, dalla Regione Toscana agli enti deputati ai controlli. Il nostro obiettivo è quello di farci portavoce dello spirito propositivo di questa manifestazione affinché il dialogo possa partire prima possibile.