Bettogli, venerdì cavatori in sciopero: «A rischio i nostri posti di lavoro»

Nel giorno in cui la conferenza dei servizi deciderà sul progetto di messa in sicurezza che riguarderà il taglio di una parte della cima del monte

Carrara - Cavatori del bacino di Bettogli in sciopero domani, venerdì 14 dicembre, giornata in cui si terrà la conferenza dei servizi convocata a Carrara nella stessa mattina per decidere sul secondo progetto, presentato dalle imprese escavatrici, al fine di continuare l'estrazione del marmo, il pregiato statuario, intorno alla cima del monte Bettogli. I lavoratori si troveranno dalle 8,30 in piazza 2 Giugno di fronte al Comune.



«Questo progetto – precisano Fillea Cgil e Feneal Uil, i sindacati che hanno indetto lo sciopero – non prevede la decapitazione di quello che rimane del “cocuzzolo” di Bettogli ma solo il taglio di una minima porzione necessaria a continuare per almeno 10 anni in sicurezza le lavorazioni al monte».



«I lavoratori manifestano esclusivamente perché sono preoccupati di perdere il proprio posto di lavoro in caso di responso negativo sul progetto. Ribadiamo, onde evitare malintesi, ai lavoratori e alle lavoratrici delle commissioni tecniche il nostro massimo rispetto ma ribadiamo con forza la nostra preoccupazione di perdere il lavoro».



«Chiedono però a tutta la politica – prosegue la nota dei sindacati – nel massimo rispetto delle leggi, di adoperarsi al fine di non far perdere nemmeno un posto di lavoro così come ci è garantito nel confronto nella sala di rappresentanza cittadina la mattina del 11 dicembre 2018 e come solennemente promesso dall’amministrazione comunale. Occorre aprire urgentemente un tavolo permanente di confronto tra Comune, imprese e organizzazioni sindacali per monitorare ogni situazione al fine di salvaguardare ogni posto di lavoro».