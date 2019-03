Amia, anche l´ultimo bilancio prima della fusione è positivo

L'utile netto è di 34mila euro. Martinelli: «Soddisfatti per l’esito del bilancio di esercizio 2018: l’azienda si conferma solida dal punto di vista economico finanziario e ringrazio l’amministratore unico Pascal Arrighi per il lavoro svolto»

Carrara - Chiude in positivo l’ultimo bilancio di Amia Spa prima della fusione con Apuafarma e la nascita di Nausicaa. L’azienda municipalizzata del comune di Carrara registra nei conti sul 2018 un utile netto di € 34.765, in linea con quelli degli esercizi precedenti: i ricavi derivanti della gestione dei contratti di servizio sono aumentati di circa € 97.000 e questo grazie all’acquisizione di un nuovo contratto di servizio per conto del Comune di Carrara relativo alla gestione del cosiddetto “piano della sosta”. L’andamento dei ricavi e la posizione finanziaria della società è migliorata grazie anche ad un miglior tempo di incasso dei crediti vantanti nei confronti del Comune di Carrara.

«Siamo soddisfatti per l’esito del bilancio di esercizio 2018: l’azienda si conferma solida dal punto di vista economico finanziario e ringrazio l’amministratore unico Pascal Arrighi per il lavoro svolto durante quest’anno insieme a tutti i dipendenti che lavorano per la nostra azienda. Sappiamo che c’è ancora molto da fare per migliorare i servizi soprattutto per quanto riguarda l’igiene urbana: è necessario incrementare i numeri della differenziata agendo con strategie diversificate ed estendendo il porta a porta a nuove zone del territorio Dobbiamo coinvolgere tutta la popolazione per far capire quanto sia importante aumentare la differenziata per avere una città più pulita e sana dal punto di vista ambientale» ha commentato il vicesindaco con delega alle Partecipate Matteo Martinelli.

Nel corso del 2018 Amia oltre a mantenere il proprio impegno nello svolgimento dei tradizionali servizi come la raccolta dei rifiuti, ha assunto a partire da ottobre anche la gestione del “piano della sosta” - i parcheggi a pagamento nel Comune di Carrara e il varco elettronico posto agli accessi della Zona a Traffico Limitato. Ciò ha comportato l’assunzione di 14 dipendenti (ex Progetto Carrara) e una nuova importante sfida per la struttura gestionale dell’azienda: «Ci siamo dimostrati all’altezza del compito anche questa volta» sottolineano soddisfatti i vertici di Amia ricordando che il 2018 ha segnato anche il rinnovo della gestione del servizio di bonifica conseguente ad incidenti stradali, con un contratto di durata decennale.

Sempre nel corso dell’anno passato Amia ha dato corso al progetto di ampliamento del servizio di raccolta Porta a Porta per la zona di Fossone Est che ha interessato circa 2300 residenti e si è vista confermare l’affidamento della gestione dei servizi tecnici presso i Musei cittadini e il teatro. Gli uffici tecnici hanno portato avanti investimenti sul territorio, come la realizzazione della fognatura per le acque nere nell’alveo del Torrente Carrione in centro città e del nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Fabbricotti, oltre ad aver contribuito alla stesura di progetti di opere importanti.

Il 2018 è stato poi fondamentale per la preparazione della fusione per incorporazione di Apuafarma e la nascita di Nausicaa: «Il raggiungimento di tale obiettivo non sarebbe stato possibile senza l’impegno di tutte le donne e di tutti gli uomini di AMIA, che attivamente e fattivamente hanno fornito il loro contributo per preparare ed adeguare le strutture aziendali a questa nuova sfida che porterà alla nascita di una delle principali aziende della nostra provincia. Ringrazio tutte le persone che hanno attivamente lavorato a questo progetto e che l’hanno reso possibile con la loro dedizione e il loro impegno», ha dichiarato l’Amministratore Unico Pascal Arrighi. «Sono soddisfatta dell’andamento della società e dei risultati conseguiti nell’esercizio 2018. Oltre i compiti istituzionali Amia non ha mai mancato di dare il proprio contributo nell’organizzazione di eventi e manifestazioni per la città. Ringrazio i dipendenti che tutti hanno fatto la loro parte per far progredire l’azienda» ha aggiunto il direttore Lucia Venuti.