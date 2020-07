Tornano le Notti dell´Archeologia al Museo del Marmo di Carrara

Carrara - Al Museo del Marmo di Carrara tornano le Notti dell'Archeologia il 10 e 24 luglio.

L’edizione 2020 dell’iniziativa promossa dalla Regione Toscana è segnata dalle difficoltà

determinate dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Anche il Museo Civico del Marmo, dopo la

chiusura forzata ma necessaria imposta dal lockdown, ha ripreso ad accogliere il pubblico. Le Notti dell’Archeologia vogliono offrire l’occasione per partecipare a visite e approfondimenti con nuovi approcci, organizzati e ideati in modo originale, come richiesto dalle norme di sicurezza.

Due gli appuntamenti in programma al Museo Civico del Marmo, in Viale XX Settembre 85, a

Carrara, venerdì 10 e venerdì 24 luglio, con inizio alle 21 e con ingresso gratuito per tutti i partecipanti.



La collezione del Museo sarà presentata dallo studioso locale Giovanni Gatti, che narrerà al

pubblico le principali rilevanze archeologiche del territorio con approfondimenti specifici dedicati alle modalità di coltivazione delle cave nel periodo romano e alla tutela dei manufatti ritrovati. Gli incontri, nel rispetto del protocollo anticontagio Covid-19, si svolgeranno nel giardino archeologico.



Il Museo sarà comunque aperto alle visite fino alle 23; i visitatori potranno ammirare opere

di rara bellezza, quali reperti archeologici rinvenuti in cava, strumenti per l'estrazione e la

lavorazione dall'epoca romana ai giorni nostri, minerali, fotografie originali d'epoca, la marmoteca e una sezione multimediale curata da Studio Azzurro. Le opere sono suddivise nelle seguenti sezioni: Archeologia Romana, Storia del Territorio, Marmoteca, Archeologia Industriale, Applicazioni Tecniche, Spazio Multimediale. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo fino al prossimo 15 settembre, il Museo è visitabile con ingresso gratuito dal martedì alla domenica, dalle ore 11 alle 17, chiuso il lunedì. Per informazioni e contatti: telefono 0585/845746 museo.del.marmo@comune.carrara.ms.it e sulla pagina Fb MuseocivicodelmarmoCarrara